Зарплаты в Украине удвоились за четыре года: сколько платят и кого ищут работодатели

В список самых востребованных специалистов вошли работники рабочих специальностей, продавцы, водители и грузчики.

Медианная заработная плата в Украине в январе 2026 года выросла почти на 94% по сравнению с довоенным январем 2022 года. В то же время количество вакансий увеличилось на 13%, тогда как количество откликов на них сократилось на 3,5%.

В исследовании "OLX Робота", которое находится в распоряжении УНИАН, отмечается, что в пятерку самых высокооплачиваемых вакансий и категорий в 2026 году вошли:

брокер (сфера недвижимости) – медианная зарплата 112,5 тыс. грн, увеличение на 72% с января 2022 года;

вакансии в категории "Служба в Силах обороны" – 70,6 тыс. грн;

фасадщик – 65 тыс. грн, +86%;

штукатур – 62,8 тыс. грн, +128%,

каменщик – 55 тыс. грн, +57%.

В то же время в январе 2022 года перечень самых высокооплачиваемых профессий несколько отличался. Самую высокую медианную зарплату, как и в январе 2026 года, получали брокеры по недвижимости – 65,5 тыс. грн. В ТОП также входили каменщики и фасадчики (35 тыс. грн), работа за рубежом, в частности упаковщики (35 тыс. грн), а также дальнобойщики (31,5 тыс. грн).

Видео дня

Что касается самых популярных вакансий, то в январе 2026 года больше всего откликов на предложения работы среди соискателей было на вакансии копирайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чата, менеджера по работе с клиентами и менеджера интернет-магазина.

А в январе 2022 года перечень вакансий, которые собирали больше всего откликов от соискателей, существенно отличался.

"Тогда в ТОП входили вакансии оператора чата, плиточника, разнорабочего, промоутера и упаковщика. Так, в 2026 году интерес соискателей заметно смещается в сторону вакансий в сфере коммуникаций и онлайн-торговли, которые часто предполагают дистанционный формат работы или более гибкий график", - говорится в исследовании.

В перечень самых востребованных специалистов вошли представители рабочих специальностей, продавцы, водители и грузчики. Для сравнения, в январе 2022 года больше всего предложений от работодателей также было на вакансии продавцов и водителей.

По данным "OLX Работа", за четыре года структура рынка труда частично изменилась. Среди самых высокооплачиваемых вакансий, как и в довоенном январе 2022 года, остались профессии из сферы строительства – в частности фасадчики и каменщики. В январе 2026 года в перечень добавилась новая категория – служба в Силах обороны, которая теперь входит в число высокооплачиваемых.

Также изменились и предпочтения соискателей. Если в 2022 году среди самых популярных были преимущественно рабочие специальности, то сейчас интерес чаще смещается к вакансиям, предполагающим более гибкий график или возможность удаленной работы – в частности в сферах коммуникаций и онлайн-торговли.

Рынок труда в Украине – главные новости

Украинский бизнес переживает острый дефицит кадров на рынке труда, из-за которого компании все больше инвестируют в удержание работников и конкурентные зарплаты. В 2025 году компании сделали ставку на удержание команд: для 65% работодателей сохранение персонала в полном составе стало приоритетным, а более 60% компаний пытались удержать конкурентный уровень оплаты труда.

Средняя зарплата штатных работников по регионам в Украине в январе 2026 года составляла 27 975 грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Как сообщила Государственная служба статистики Украины, самый высокий размер средней зарплаты зафиксирован в Киеве. Так, жители столицы в январе в среднем получали 43 865 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: