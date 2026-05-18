Оптимистичный сценарий не оправдался: правительство ухудшит прогноз для экономики Украины

С марта экономика восстанавливается немного быстрее, чем ожидали в правительстве.

Правительство готовит традиционный пересмотр макроэкономического прогноза в середине года, и показатель роста экономики на 2026 год в нем будет уменьшен. Причиной ухудшения прогноза стали российские обстрелы в начале года, сообщил министр экономики Алексей Соболев в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас мы готовим пересмотр макропрогноза. Он готовился для бюджета до зимы, поэтому, конечно, он будет пересматриваться. Мы пересматриваем прогноз в середине года всегда. Сейчас у нас бюджет спланирован с ростом ВВП на 2,4%, прогноз будет снижен, потому что у нас был отрицательный ВВП в январе и феврале", – сказал министр.

Соболев объяснил, что в январе-феврале было зафиксировано сокращение ВВП на 1% из-за ударов россиян по энергетике и блэкаутов. Он отметил, что, по данным Госстата, промышленность в марте показала рост на 4,5%, перерабатывающая промышленность – на 6,2%, то есть падение в первые два месяца года вызвано именно нехваткой электроэнергии и ударами россиян по энергетике. При этом весной, по словам министра, фиксируется оживление экономического роста.

Видео дня

"Сейчас мы видим интенсивное восстановление в марте и апреле. Уже с марта идет сильный отскок, и экономика восстанавливается немного быстрее, чем мы ожидали", – отметил Соболев.

ВВП Украины – последние прогнозы

Национальный банк в апреле ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот годс 1,8% до 1,3%. Регулятор отметил, что в 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы.

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по экономике Украины в 2026 году с 2% до 1,2%. Основные причины спада – повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.

Вас также могут заинтересовать новости: