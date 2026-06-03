Орбан лично отдал приказ о задержании инкассаторов 'Ощадбанка' в Венгрии, - СМИ

Поводом для рейда стала попытка Будапешта организовать "силовую реакцию" в связи с остановкой нефтепровода "Дружба".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был непосредственным заказчиком скандальной спецоперации по силовому задержанию украинских инкассаторских машин с золотом и миллиардами наличных.

Об этом свидетельствуют данные расследования венгерского издания Telex. Источники издания в силовых структурах Венгрии подтвердили, что распоряжение заблокировать украинский транспорт поступило непосредственно из Администрации премьер-министра. Координацией процесса занимался Государственный секретариат по надзору за гражданскими нацслужбами под руководством близкого соратника Орбана – Антала Рогана.

Поводом для атаки на инкассаторов стала попытка Будапешта устроить "силовой ответ" Киеву из-за остановки нефтепровода "Дружба". Во время рейда сам Орбан на экономическом форуме открыто угрожал, что "силой заставит украинцев возобновить транзит нефти".

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Несколько источников издания сообщили, что правительство получило инструкции о том, когда должен состояться рейд, в начале марта.

"В начале марта Государственный секретариат по надзору за гражданскими службами национальной безопасности при Секретариате Кабинета министров Премьер-министра принял решение о том, что "обыск автомобилей с наличными должен состояться 5 марта", – говорится в ответе Управления по защите Конституции на запрос Telex.

Украинских инкассаторов задержали, а впоследствии экстренно депортировали из Венгрии с запретом на въезд. Параллельно с этим подконтрольные правительству Орбана СМИ запустили масштабную дезинформационную кампанию с использованием ботоферм и искусственного интеллекта, пытаясь дискредитировать Украину.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" – главные новости

5 марта в Венгрии задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины совершали рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

В грузе находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, оформленные в соответствии с международными правилами. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а все ценности изъяла венгерская сторона.

При этом венгерское правительство утверждало, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств было осуществлено якобы в рамках расследования дела об отмывании криминальных денег.

Однако венгерские СМИ быстро выяснили, что реальной причиной задержания украинских инкассаторов стало то, что Украина отказалась от инкассаторских услуг, которые предоставляла фирма друга Виктора Орбана, и перевозкой денег начал заниматься "Ощадбанк".

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар позже заявлял, что конфискация средств "Ощадбанка" – это ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

6 мая Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты во время захвата украинских инкассаторов.

Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии 18 мая отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении семи сотрудников "Ощадбанка", которых в марте незаконно задержали.

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