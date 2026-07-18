НАТО пообещало Украине 140 миллиардов евро за два года, но обещание не выполнят, – NZZ

Опыт предыдущих лет показывает, что в лучшем случае союзники предоставят половину обещанного.

В ходе саммита в Турции страны НАТО взяли на себя обязательство предоставить Украине военную помощь на общую сумму не менее 140 млрд евро в течение 2026–2027 годов. Однако, как пишет издание Neue Zürcher Zeitung, существуют большие сомнения в том, что этот план будет реализован.

Авторы публикации отмечают, что появление конкретной цифры в итоговой декларации саммита уже само по себе является достижением, ведь в прошлом году документ содержал лишь общие формулировки.

Вместе с тем, напоминает издание, от США не ожидают значительного финансирования, поскольку новая американская администрация прекратила прямое выделение средств Украине и публично гордится этим. Следовательно, вся нагрузка фактически ложится на европейские страны и Канаду. Символическим свидетельством этого является то, что сумма помощи Украине впервые указана в евро, а не в долларах.

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По информации издания, 30 млрд евро из запланированных 70 млрд на текущий год обеспечит кредитная программа Европейского Союза, тогда как еще 40 млрд должны предоставить союзники по НАТО. В то же время полной картины относительно выполнения этих обязательств пока нет. Некоторые дипломаты в штаб-квартире Альянса, как говорится в материале, выступают за максимальную открытость, чтобы можно было применять принцип "назвать и постыдить" к странам, которые отстают от своих обещаний.

По данным Кильского института мировой экономики, с января по апрель 2026 года европейские государства предоставили Украине военную помощь почти на 10 млрд евро. Крупнейшими донорами остаются Германия и Великобритания, существенно увеличила поддержку также Швеция. В то же время Франция, Италия и Испания после 2025 года практически не объявляли о новых масштабных пакетах военной помощи, хотя декларация саммита требует, чтобы поддержка оказывалась "справедливо".

Авторы публикации приходят к выводу, что цель в 40 млрд евро дополнительной военной помощи от европейских союзников является амбициозной, но не нереалистичной. Так, известно, что Германия заложила на поддержку Украины в 2026 году 11,5 млрд евро, Великобритания – около 4,4 млрд, а Норвегия – эквивалент 7,6 млрд евро, более 80% которых предназначены именно для военных нужд.

В то же время издание предупреждает, что обещанная помощь не всегда быстро доходит до Украины. По подсчётам Кильского института, из примерно 400 млрд евро, которые институты ЕС и государства-члены пообещали Киеву за четыре с половиной года войны, по состоянию на конец апреля фактически было предоставлено лишь около 180 млрд евро. Именно поэтому, заключают авторы, главным испытанием для союзников станет не объявление новых пакетов помощи, а их своевременное выполнение.

Военная помощь Украине

Как писал УНИАН, Греция находится под давлением союзников из НАТО и ЕС в отношении передачи Украине ракет PAC-2 для систем Patriot, находящихся на вооружении греческих ВВС. Киев просит до 200 ракет, часть из которых может приближаться к окончанию срока эксплуатации, но Афины пока не дали положительного ответа.

Также мы сообщали, что Великобритания в сотрудничестве со Швецией выделит 300 миллионов евро на закупку 16 современных самолетов для усиления защиты украинского неба.

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