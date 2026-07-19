'Торнадо-апокалипсис' в США унес 500 жизней: ученые предупреждают, что это может повториться

Последние наблюдения показывают, что торнадо в США стали происходить реже, но они становятся более разрушительными.

США ежегодно переживают более тысячи торнадо – больше, чем любая другая страна мира. Однако весна 1896 года вошла в историю как один из самых разрушительных периодов, когда за две недели серия смерчей унесла почти 500 жизней. Сегодня ученые предупреждают, что подобная катастрофа может повториться, пишет Popular Mechanics.

С 15 по 28 мая 1896 года около 40 торнадо обрушились на 12 американских штатов Среднего Запада. По оценкам специалистов, три из них достигли максимальной категории, сопровождаясь ветром скоростью до 480 км/ч.

Торнадо возникают при столкновении холодного сухого воздуха с севера и теплого влажного воздуха с юга. Когда такие условия сохраняются несколько дней подряд, одна грозовая система может породить сразу множество смерчей. Именно такие последовательные вспышки считаются самыми опасными.

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Самая страшная трагедия произошла вечером 27 мая в Сент-Луисе и Ист-Сент-Луисе. Торнадо оставил полосу разрушений длиной около 16 километров и шириной почти 800 метров. Были полностью уничтожены 311 зданий, более 7 тысяч получили повреждения, а число погибших достигло 255 человек. После катастрофы городские колокола непрерывно звонили в память о жертвах.

По мнению исследователей, вспышка торнадо 1896 года не была уникальной. Подобные события происходили и позже. Одним из самых масштабных современных примеров стал 2019 год, когда всего за 13 дней было зарегистрировано 374 торнадо.

Ученые отмечают, что изменение климата может способствовать увеличению числа таких вспышек. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с 2000 года количество дней с торнадо сократилось, однако число дней, когда возникает сразу множество смерчей, увеличилось примерно вдвое. Это означает, что торнадо становятся более "сконцентрированными" и потенциально более разрушительными.

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В это же время в США свирепствовали грозы-суперъячейки - самый мощный и опасный вид грозы, а также множество разрушительных торнадо.

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