8 лет водолазы спускались на дно моря возле Тайваня, чтобы понять, как его изменила ВЭС

На опорах ветровых турбин поселилось 86 новых морских видов, которых нет нигде поблизости.

Морское дно у побережья Тайваня миллионы лет практически не предоставляло рыбам укрытия или пищи. Но несколько лет назад там появились огромные стальные опоры ветровых турбин электростанции "Формоза". Как пишет Еcoportal, турбины не ставились, как основа для рифа, но они стали единственными объектами на многие километры вокруг.

Вертикальные стальные колонны и защитные валуны вокруг ее основания для рыб не представляют собой промышленную инфраструктуру. Для них это отвесные скалы. А рифовые виды в процессе эволюции приспособились к скалистым стенам и коралловым рифам, но не имеют возможности перемещаться в открытой песчаной воде.

Поэтому уже в течение нескольких месяцев там началась колонизация. Первыми видами стали беспозвоночные, которые прикрепились к опорам, - это ракообразные, губки и кораллы. Это многослойное сообщество мелких существ создало среду обитания для креветок, крабов, щетинковых червей и брюхоногих моллюсков. Это пищевая цепочка, создаваемая с нуля.

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Мидии и морские ракообразные покрывают сталь. Питаясь, они фильтруют воду. А морские улитки и морские звезды приплывают, чтобы их съесть. Затем, привлеченные запахом всей этой жизни, начинают появляться рыбы. Ценные виды, такие как груперы, луцианы и омары, переместились сюда в поисках пищи и для откладывания икры.

Сформировавшееся вокруг стальных опор сообщество становилось все богаче и многограннее. Там поселилось 86 видов рыб, которых здесь раньше никогда не было.

Ученые наблюдали за этими изменениями год за годом. Группа морских ученых решила с самого начала отслеживать одну конкретную электростанцию, возвращаясь к одним и тем же основаниям турбин снова и снова с аквалангом и исследовательским оборудованием, начиная с 2017 года. Данные за 2025 год позволили провести сравнение с расположенными поблизости специально созданными искусственными рифами.

К 2025 году видовой состав различался между опорами ветровых турбин и созданными искусственными рифами. Но ключевые экологические показатели, такие как видовое богатство, разнообразие и трофическая структура, не показали существенных различий. Аналогичный эффект был задокументирован и в других регионах, где ветроэнергетические установки привлекали виды, которые никто не планировал и почти никто не предсказывал.

Риф, который продолжает расти

Ветроэлектростанция "Формоза" занимает примерно 90 квадратных километров в океане и включает в себя 69 турбин. Каждая из них теперь заключена в собственную живую "оболочку" из морских обитателей.

Ни одно специально разработанное устройство не делает это так эффективно по всей толще воды. Это означает, что производство энергии с помощью морских ветроэлектростанций может служить инструментом для сочетания мер по смягчению последствий изменения климата с сохранением местной биоразнообразия.

Следует отметить, что ученые до сих пор спорят о том, действительно ли эти сооружения создают новые популяции рыб или просто отвлекают существующих рыб от других районов. Однако виды, появившиеся на Формозе, не были зарегистрированы нигде поблизости. Это говорит о том, что происходит нечто большее, чем простое перераспределение.

Новые экосистемы - последние новости

Напомним, что таяние ледников в Арктике привело к еще одному неожиданному последствию. Огромные айсберги при таянии высвобождают валуны, которые падают на морское дно. Такие гряды становятся местами обитания для губок, кораллов и других организмов. Особенно активно такой процесс происходит в проливе Фрам между Гренландией и архипелагом Шпицберген.

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