Венгрия 'требует ответов от Украины' на фоне задержки инкассаторов Будапештом

В частности, представители Орбана обвиняют Украину в нелегальных финансовых операциях.

Венгрия "будет требовать ответов от руководства Украины" о том, "кто стоит за деньгами и на что они предназначены". Об этом Балаж Орбан, политический директор в офисе премьер-министра Виктора Орбана, заявил в контексте задержания Будапештом семи сотрудников "Ощадбанка", передает The Guardian.

Он опубликовал фото денег и золота, которые Венгрия забрала у украинского банка, и заявил, что венгерские власти начали расследование этого инцидента. В частности, по его словам, правоохранители Венгрии будут изучать возможные преступления, связанные с отмыванием денег.

"Еще более тревожным является то, что, по сообщениям, с января через Венгрию в Украину было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота. Бронированные автомобили, наполненные наличными и золотом, движущиеся по Венгрии, – это не то, как обычно работают легальные финансовые операции", – добавил он.

Венгрия задержала украинских инкассаторов

В ночь на 6 марта украинский государственный банк "Ощадбанк" заявил о похищении в Венгрии сотрудников учреждения. Они осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банком Австрия и "Ощадбанком Украина". В украинском МИД назвали это тем, что власти Венгрии фактически взяли в заложники семерых граждан Украины.

Впоследствии международный представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия планирует выслать задержанных украинцев. В Правительственном центре страны отметили, что операцию якобы контролировал экс-генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали лица с военным опытом.

Украинская полиция открыла уголовное производство в связи с похищением украинцев в Венгрии. Правоохранители будут рассматривать это дело по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

