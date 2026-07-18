От инфарктов до бэби-бума: ученые выяснили скрытое влияние футбола на фанатов

Фанатизм бьет не только по нервам.

Эмоции во время футбольного матча могут влиять на организм болельщика гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд, пишет Popular Science.

Еще во время чемпионата мира по футболу 2014 года произошел случай, который шокировал врачей: неудачный пенальти в решающий момент матча спровоцировал инфаркт у 58-летнего болельщика из Чили.

А когда его жена увидела, что случилось с мужем, у неё развился так называемый синдром разбитого сердца – состояние, при котором часть сердца временно перестаёт нормально работать из-за сильного стресса.

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Ученый объясняет, что просмотр футбола – это вовсе не пассивное занятие.

"Быть футбольным болельщиком – это далеко не пассивное занятие: мозг и тело реагируют так же, как во время непосредственного физического соревнования", – отмечает Батлер.

По его словам, у заядлых фанатов срабатывает так называемое "слияние идентичности" – они переживают победы и поражения клуба так, будто это происходит лично с ними.

Уровень гормона стресса повышается еще до матча

Исследователи, наблюдавшие за испанскими болельщиками во время финала чемпионата мира 2010 года, зафиксировали у них значительно более высокий уровень кортизола – гормона стресса – по сравнению с обычным днём. Сильнее всего уровень кортизола повышался у мужчин, молодых болельщиков и тех, кто больше всего болел за свою команду.

Интересно, что стресс нарастает задолго до стартового свистка. Когда ученые отслеживали показатели смарт-часов болельщиков одной из немецких команд в течение 12 недель, выяснилось: уровень стресса начинал повышаться уже за 14 часов до начала игры.

Сердце реагирует на эмоции в буквальном смысле

Стрессовые гормоны ускоряют сердцебиение и повышают давление, из-за чего сердцу требуется больше кислорода. Но в то же время эти же гормоны сужают сосуды, питающие сердце, – то есть кислорода поступает меньше именно тогда, когда он нужен больше всего. Такой дисбаланс иногда может спровоцировать сердечный приступ.

Реальная статистика это подтверждает. Во время чемпионата мира 2006 года в Германии врачи зафиксировали, что в дни напряжённых матчей риск сердечных проблем у болельщиков возрастал более чем вдвое.

А после поражения сборной Англии от Аргентины на чемпионате мира 1998 года количество вызовов скорой помощи из-за инфарктов выросло на 25% – и оставалось повышенным ещё два дня. При этом количество других обращений к врачам не увеличилось – только сердечные.

Гормон тестостерон

Во время финала чемпионата мира 2010 года между Испанией и Нидерландами у болельщиков повышался уровень тестостерона – причем независимо от пола, возраста или степени фанатизма.

"Тестостерон – это гормон, уровень которого повышается в ответ на соревновательные ситуации, поэтому неудивительно, что его выработка может усиливаться, когда болельщики смотрят футбол, независимо от пола", – объясняет Батлер.

Нашлось и научное подтверждение старой городской легенде о "буме рождаемости" после крупных турниров. Во время Евро-2024 исследователи следили за сексуальным поведением почти тысячи участников из пяти европейских стран – и выяснили, что после победы сборной сексуальная активность болельщиков возрастала примерно на 27% по сравнению с днями после поражений.

Недосыпание

Когда турнир проходит в отдаленном часовом поясе, болельщики нередко жертвуют сном ради ночных трансляций – и это имеет вполне реальные последствия. Во время чемпионата мира 2002 года, который проходил в Азии, матчи для американских зрителей транслировались посреди ночи. В городах США с большой долей жителей немецкого происхождения количество смертельных ДТП возрастало на 35% в дни матчей сборной Германии, а там, где таких жителей было больше всего, – аж на 122%.

Когда ученые проанализировали статистику во время другого чемпионата, матчи которого транслировались в привычное время, всплеска аварий уже не наблюдалось. Это подтверждает: причиной были именно ночные недосыпания болельщиков.

"Это лишь подчеркивает тот факт, что даже одна ночь недосыпания может ухудшить когнитивные способности, в частности концентрацию внимания, – и водителям стоит об этом подумать, если они не спали до поздней ночи, болея за свою команду", – добавляет Батлер.

Футбол – не единственный виновник

По словам ученого, подобные физические реакции фанаты демонстрируют и во время просмотра американского футбола, регби, хоккея и бейсбола. А особенно эмоциональным футбол делает то, что голы в нём случаются редко – поэтому каждый из них имеет огромное значение, а результат матча предсказать сложнее, чем в видах спорта с высоким счётом.

ЧМ-2026

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала Чемпионата мира-2026, и для Криштиану Роналду это поражение стало завершением последнего мундиаля в карьере.

Тогда 41-летний нападающий не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. На том турнире Роналду успел забить 3 гола – по одному в ворота Хорватии и Узбекистана дважды, а решающий мяч в матче против Испании стал для него первым в плей-офф чемпионатов мира, несмотря на то что это уже шестой чемпионат мира для португальской легенды.

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