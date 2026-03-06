Похищение сотрудников 'Ощадбанка' в Венгрии: появилась реакция МИД

Причины таких действий Венгрии до сих пор неизвестны, как и текущее состояние сотрудников банка.

5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х заявил, что власти Венгрии фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины таких действий до сих пор неизвестны, как и текущее состояние сотрудников банка. Возможности связаться с ними нет.

"Эти семь украинцев являются сотрудниками государственного банка "Ощадбанк", которые управляли двумя банковскими автомобилями, следовавшими между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками. Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла в заложники и украла деньги. Если это та "сила", о которой сегодня заявил господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рекет", – подчеркнул Сибига.

Отмечается, что МИД Украины уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления.

Реакция Нацбанка

На инцидент с задержанием сотрудников "Ощадбанка" отреагировали и в Национальном банке Украины.

"Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза", – говорится в заявлении НБУ.

В Венгрии похитили сотрудников "Ощадбанка" – что предшествовало

Ночью 6 марта государственный банк "Ощадбанк" заявил о похищении в Венгрии сотрудников учреждения. Они осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банком Австрия и "Ощадбанком Украина".

Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили "Ощадбанка" находятся в центре Будапешта. Местонахождение сотрудников банка неизвестно.

