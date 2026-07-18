Инженеры создали крошечный дрон, способный сбивать комаров в воздухе (видео)

Главная цель разработки – "полное искоренение комаров".

40-граммовый автономный микродрон впервые успешно уничтожил насекомое в воздухе. Его разработчик – компания Tornyol Systems – заявила, что это важный шаг "на пути к полному искоренению комаров", пишет Tom's Hardware.

Tornyol Systems опубликовала видео, на котором одноименный автономный дрон впервые успешно уничтожает насекомое в воздухе. Правда, по определенной причине первой официально зафиксированной жертвой дрона стал не комар, а моль.

Соучредитель компании Алекс Туссен в соцсети X поздравил команду инженеров, работавшую вместе с ним над этим проектом. На официальном сайте компании также размещен своеобразный манифест, направленный против комаров, который объясняет главную цель разработки этого дрона.

"Комары – одни из древнейших и опаснейших врагов человечества. Ежегодно они убивают более 700 тысяч человек – больше, чем все современные войны, взятые вместе", – говорится в заявлении о миссии компании.

В Tornyol отметили, что более 700 миллионов человек ежегодно заражаются болезнями, переносимыми комарами. По словам разработчиков, эта проблема касается многих стран, в том числе и западных государств: только в США ежегодно фиксируются тысячи случаев заражения вирусом Западного Нила.

Компания стремится использовать современные технологии, в частности этот "небольшой, недорогой, но очень быстрый" микродрон, чтобы "полностью искоренить комаров в местах проживания людей".

Как работает технология Tornyol

В издании отметили, что основная идея Tornyol Systems впервые привлекла внимание ещё на конференции Hackaday Supercon 2024, где Туссен представил доклад под названием "Как обнаруживать (и убивать) комаров с помощью готовой электроники". С тех пор технология претерпела значительное усовершенствование и стала гораздо компактнее.

"В настоящее время система работает на базе фазированной сонарной станции LeSonar2, которая использует 380 микрофонов, аналогичных тем, что устанавливаются в смартфонах, а также программируемую логическую интегральную схему Artix-7 FPGA для создания трехмерной карты окружающего пространства. Эта система передает дрону достаточно информации, чтобы он мог фиксировать движения с точностью до 0,1 миллиметра и распознавать комаров по их уникальному звуку взмахов крыльев", – говорится в статье.

Отмечается, что команды микродрону посылает персональный компьютер, который также использует автомобильные парковочные датчики и некоторые хитроумные алгоритмы цифровой обработки сигналов, чтобы находить и уничтожать комаров на расстоянии до 8 метров.

Ранее уже сообщалось о стационарных устройствах для уничтожения комаров с использованием искусственного интеллекта, однако это первый случай, когда была продемонстрирована автономная система, способная перехватывать насекомых непосредственно в полете.

В Tornyol сообщили, что уже "в течение ближайших нескольких недель" начнут переносить систему на встроенное оборудование. Вероятно, это означает, что для работы дрона больше не понадобится отдельный персональный компьютер, предположили в издании.

Китайский дрон-комар

Ранее УНИАН писал, что китайские военные продемонстрировали дрон-комара – размером с человеческий ноготь. У него были крошечные, похожие на листья, крылья и тонкие жилавые ножки. Старший научный сотрудник Стэнфордского центра международной безопасности и сотрудничества Герб Лин признал, что в теории такой дрон может стать хорошим инструментом для наблюдения, особенно внутри зданий. Но миниатюрные размеры устройства накладывают на него значительные ограничения. В частности, время его нахождения в воздухе будет ограничено ёмкостью батареи. Кроме того, он очень лёгкий, и поэтому его легко сдувает ветер.

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