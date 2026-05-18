Власти Венгрии отменили незаконные решения в отношении сотрудников 'Ощадбанка'

Венгерская сторона постановила немедленно удалить соответствующие записи из государственных реестров.

Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии сегодня, 18 мая, отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении семи сотрудников "Ощадбанка", которых в марте незаконно задержали, изъяв автомобили с валютой и ценностями.

Как сообщили в банке, венгерская сторона также постановила немедленно удалить соответствующие записи из государственных реестров.

Основанием для принятия такого решения стало официальное сообщение компетентного органа по вопросам конституционной защиты Венгрии об отзыве предыдущих заключений о якобы угрозе национальной безопасности со стороны украинских граждан.

Видео дня

"Показательно, что это сообщение поступило уже после обжалования соответствующих решений в судебном порядке. При этом венгерская сторона не стала дожидаться завершения судебного разбирательства в Будапеште и самостоятельно отменила введенные ограничения", – рассказали в "Ощадбанке".

Таким образом, были полностью отменены все ограничения, введенные 6 марта, когда венгерские власти приняли решение о депортации украинских граждан – инкассаторов "Ощадбанка" – и запрете на их въезд в страны Шенгенской зоны.

"Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты "Ощадбанка". Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права", – отметил председатель правления банка Юрий Кацион.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" – главные новости

5 марта в Венгрии задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины совершали рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

В грузе находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, оформленные в соответствии с международными правилами. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а все ценности изъяла венгерская сторона.

При этом венгерское правительство утверждало, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств было осуществлено якобы в рамках расследования уголовного дела об отмывании криминальных денег.

Однако венгерские СМИ быстро выяснили, что реальной причиной задержания украинских инкассаторов стало то, что Украина отказалась от инкассаторских услуг, которые предоставляла фирма друга Виктора Орбана, и перевозкой денег начал заниматься "Ощадбанк".

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар позже заявлял, что конфискация средств "Ощадбанка" – это ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

6 мая Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты во время захвата украинских инкассаторов.

Вас также могут заинтересовать новости: