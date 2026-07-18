Россияне ударили по парку развлечений в Одесской области: есть погибшие, под завалами ищут людей

Ракеты разрушили рыбацкие дома и повредили 6 легковых автомобилей.

18 июля днем россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.

"По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, ещё четверо пострадали, среди них – ребёнок. Под завалами ещё могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция", – рассказал чиновник.

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Он отметил, что в другом населенном пункте в результате обстрела поврежден жилой дом и два легковых автомобиля. Пострадал один человек.

"На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется", – добавил Кипер.

Российские удары по Одесской области

Как сообщал ранее УНИАН, накануне в Одессе российская ракета убила волонтерку Красного Креста Елену Архипову, которая с детьми шла в укрытие. Она была мамой троих детей, которых воспитывала сама. К команде Украинского Красного Креста она присоединилась в 2023 году в качестве инструктора по оказанию первой помощи. С 2026 года также стала инструктором по оказанию первой помощи животным. Именно в тот день она должна была начать обучение, чтобы стать инструктором по оказанию первой помощи людям с физической инвалидностью.

Также 17 июля россияне атаковали Одесскую область, в результате чего разрушили СТО. В результате атаки погибли два человека – 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранены 10 человек. Среди них – 9-летний и 13-летний мальчики, три женщины в возрасте от 22 до 41 года, четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет.

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