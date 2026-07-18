В Великобритании мужчина с металлоискателем наткнулся на клад возрастом почти 2000 лет

Находку обнаружили в поле с разрешения владельца земли.

Мужчина по имени Адам Маклелланд с помощью металлоискателя нашел в графстве Бакингемшир клад из бронзовых предметов времен Древнего Рима, сообщает BBC.

Так были найдены две украшенные эмалью накладки, стеклянная фишка для игры и костяная игральная кость. Но самое интересное – фрагменты бронзового погремушки, которое когда-то использовали римляне во время религиозных обрядов.

По словам сотрудников музея Discover Bucks, погремушка сохранилась почти полностью.

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"Похоже, погремушка имеет все свои части, включая "горошины", которые находились внутри нее, хотя она чрезвычайно хрупкая", – рассказали в музее.

Там добавили, что такие предметы находят очень редко:

"Погремушки использовались в римских религиозных церемониях, и в Британии их когда-либо находили очень редко".

Исследователи отметили, что эта история показывает, насколько эффективно могут работать вместе металлоискатели, археологи и музеи, "чтобы добиться фантастического результата".

Известно, что реставрация находок была длительной и дорогостоящей, поэтому средства на это выделил частный донор. Без этой помощи предметы, особенно хрупкие детали и накладки с эмалью, продолжили бы разрушаться.

Питер Бразьер из совета Бакингемшира поблагодарил и человека, нашедшего клад, и владельца земли.

"Это редкая и увлекательная находка, и археологическая команда совета присоединилась к работе, чтобы обеспечить правильное проведение раскопок. Мы также привлекли оксфордских археологов для проведения раскопок", – добавил он.

Клад покажут публике в субботу на фестивале археологии в музее Discover Bucks в Эйлсбери.

Другие интересные находки

Ранее УНИАН сообщал, что археологи раскопали 18 древнеегипетских гробниц недалеко от побережья Средиземного моря, в древнем городе Марина-эль-Аламейн. Среди погребальных предметов исследователи обнаружили 24 золотых языка, которые, согласно верованиям древних египтян, должны были помочь умершим общаться в загробной жизни. Гробницы датируются птолемеевским или римским периодом.

А в Великобритании археолог Эндрю Бирли во время раскопок казарм IV века недалеко от Вала Адриана случайно обнаружил рельеф с изображением Гения – римского духа-хранителя дома. Оказалось, что фигуру из песчаника ещё в древности изъяли из святилища и повторно использовали в качестве строительного материала под полом казармы, где она и пролежала скрытой около 1600 лет.

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