Обороной Украины руководят двадцатилетние, – The New York Times

Хотя высшие должности в государстве и в армии занимают люди старшего возраста, именно молодежь на средних и низовых должностях обеспечивает украинской обороне технологичность и адаптивность.

За годы полномасштабной войны молодое поколение украинцев стало одной из главных движущих сил перемен в оборонной сфере – не только в армии, но и в гражданском государственном аппарате. Об этом говорится в публикации The New York Times.

Автор публикации приводит пример сотрудницы Министерства обороны Украины, которой чуть больше 20 лет. Во время проверки пакета военной помощи от Дании она обнаружила, что для Украины были предусмотрены артиллерийские боеприпасы меньшей дальности, чем требуется. Вместо того чтобы проходить длительные бюрократические процедуры, девушка напрямую связалась с датскими чиновниками и добилась изменения пакета помощи. В результате Украина получила 15 тысяч дальнобойных снарядов.

Как сообщает издание, именно такие молодые специалисты всё чаще приходят на смену представителям советской школы управления. Молодые инженеры создают современные беспилотники, предприниматели запускают производство военных технологий, а чиновники сокращают бюрократические процедуры, чтобы необходимое оборудование быстрее попадало к военным.

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В то же время в материале отмечается, что эта смена поколений стала возможной благодаря самому характеру войны. Украина не может соперничать с Россией по численности личного состава или вооружения, поэтому делает ставку на технологические инновации.

"Такой уровень инноваций и то, как они были интегрированы в борьбу Украины, были бы невозможны без этих молодых людей", – говорится в публикации.

The New York Times также рассказывает историю 26-летнего Михаила Рудоминского. После обращения знакомого военного он основал компанию Himera, которая разрабатывает военные радиостанции, защищенные от российских средств радиоэлектронной борьбы. Сначала молодому предпринимателю было сложно убедить военных закупать его продукцию, однако впоследствии эту технологию начали использовать украинские спецподразделения, а сейчас ею пользуются более 10 тысяч военнослужащих.

Особое внимание автор публикации уделяет платформе Brave1, через которую за три года были профинансированы сотни оборонных стартапов. Она стала площадкой для развития военных технологий.

"Это не походило на государственный проект. Это походило на крупную технологическую компанию", – вспоминает один из сотрудников платформы.

Впрочем, как подчеркивает издание, приход нового поколения не все восприняли положительно. В этом контексте авторы публикации упоминают скандальное увольнение 35-летнего министра обороны Михаила Федорова, стоявшего за многими оборонительными новациями. И именно молодежь вышла на протесты против этого решения. В том числе представители оборонной сферы, которые боятся, что теперь реформы могут быть свернуты.

"Мы не хотим возвращаться к тому, как войной руководили раньше. Люди хотят двигаться вперед, а Федоров был символом движения вперед", – говорят протестующие.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, полномасштабная война превратилась в противостояние дронов, роботизированных платформ и автономных систем, которые Украина активно разрабатывает вместо традиционной техники. Новый арсенал включает ударные FPV-дроны, наземные роботы и перехватчики, поражающие цели с минимальным участием людей.

Украинская оборонная промышленность постепенно переходит к децентрализованным системам с элементами искусственного интеллекта, способным вести разведку, обеспечивать логистику и наносить удары. Такие инновации радикально меняют способ ведения войны, перенося значительную часть боевых задач в сферу дистанционного управления и технологий.

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