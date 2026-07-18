В мире всего 100 пилотов B-2: что нужно, чтобы управлять секретным бомбардировщиком

Пилоты стратегического бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit входят в самое малочисленное сообщество военных летчиков в мире. По оценкам, одновременно квалификацию для полетов на этом самолете имеют лишь от 80 до 120 человек, пишет Wionews.
Причина заключается прежде всего в количестве самих самолетов. На вооружении ВВС США находятся всего 20 B-2 Spirit, которые базируются на одной авиабазе.
Для обеспечения боевого дежурства на каждый самолет приходится примерно два-три экипажа. Таким образом, общее количество пилотов B-2 составляет около сотни.
Для сравнения: только пилотов истребителей F-16 в США насчитывается более 3 тысяч.
Подать заявку на B-2 невозможно
Попасть в кабину B-2 по собственному желанию нельзя. Никакой отдельной программы набора или возможности записаться добровольцем не существует.
Кандидатов отбирают сами Военно-воздушные силы США после многих лет службы. При этом оцениваются не только летные навыки, но и дисциплина, лидерские качества, способность принимать решения и репутация среди командования.
Фактически не пилот выбирает B-2, а B-2 выбирает пилота.
У кого больше всего шансов
Чаще всего в программу попадают летчики, уже имеющие большой опыт полетов на стратегических бомбардировщиках B-52 Stratofortress или B-1B Lancer. Зато пилоты истребителей попадают в сообщество B-2 значительно реже.
Причина заключается в специфике миссий: экипаж B-2 состоит из двух человек, а полёты могут длиться много часов и требуют постоянного контроля сложных бортовых систем, а не ведения маневренного воздушного боя.
Обучение длится почти год
После отбора будущие пилоты проходят специальную подготовку на авиабазе Уайтмен. Курс охватывает:
- особенности управления самолетом типа "летающее крыло";
- работу системы электродистанционного управления;
- использование радара и систем наведения оружия;
- эксплуатацию технологий малозаметности;
- подготовку к выполнению миссий с ядерным вооружением.
Полный цикл обучения до получения статуса "готов к боевым заданиям" занимает большую часть года, а для отдельных миссий – ещё дольше.
Самый дорогой самолет – самая высокая ответственность
Каждый B-2 оценивается более чем в 2 млрд долларов, поэтому ответственность экипажа выходит далеко за пределы обычного боевого вылета.
Пилоты должны постоянно поддерживать квалификацию, регулярно совершать полёты и проходить проверки. Из-за небольшого количества самолётов даже временная потеря лётной практики может потребовать длительной переквалификации.
Бывшие пилоты B-2 отмечают, что управление этим бомбардировщиком сопряжено с особой психологической нагрузкой, ведь каждый самолет является практически незаменимым элементом стратегического потенциала США.