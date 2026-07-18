В мире всего 100 пилотов B-2: что нужно, чтобы управлять секретным бомбардировщиком

Из-за небольшого парка машин в любой момент времени ими управляют лишь около сотни пилотов, а путь к кабине занимает годы.

Пилоты стратегического бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit входят в самое малочисленное сообщество военных летчиков в мире. По оценкам, одновременно квалификацию для полетов на этом самолете имеют лишь от 80 до 120 человек, пишет Wionews.

Причина заключается прежде всего в количестве самих самолетов. На вооружении ВВС США находятся всего 20 B-2 Spirit, которые базируются на одной авиабазе.

Для обеспечения боевого дежурства на каждый самолет приходится примерно два-три экипажа. Таким образом, общее количество пилотов B-2 составляет около сотни.

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Для сравнения: только пилотов истребителей F-16 в США насчитывается более 3 тысяч.

Подать заявку на B-2 невозможно

Попасть в кабину B-2 по собственному желанию нельзя. Никакой отдельной программы набора или возможности записаться добровольцем не существует.

Кандидатов отбирают сами Военно-воздушные силы США после многих лет службы. При этом оцениваются не только летные навыки, но и дисциплина, лидерские качества, способность принимать решения и репутация среди командования.

Фактически не пилот выбирает B-2, а B-2 выбирает пилота.

У кого больше всего шансов

Чаще всего в программу попадают летчики, уже имеющие большой опыт полетов на стратегических бомбардировщиках B-52 Stratofortress или B-1B Lancer. Зато пилоты истребителей попадают в сообщество B-2 значительно реже.

Причина заключается в специфике миссий: экипаж B-2 состоит из двух человек, а полёты могут длиться много часов и требуют постоянного контроля сложных бортовых систем, а не ведения маневренного воздушного боя.

Обучение длится почти год

После отбора будущие пилоты проходят специальную подготовку на авиабазе Уайтмен. Курс охватывает:

особенности управления самолетом типа "летающее крыло";

работу системы электродистанционного управления;

использование радара и систем наведения оружия;

эксплуатацию технологий малозаметности;

подготовку к выполнению миссий с ядерным вооружением.

Полный цикл обучения до получения статуса "готов к боевым заданиям" занимает большую часть года, а для отдельных миссий – ещё дольше.

Самый дорогой самолет – самая высокая ответственность

Каждый B-2 оценивается более чем в 2 млрд долларов, поэтому ответственность экипажа выходит далеко за пределы обычного боевого вылета.

Пилоты должны постоянно поддерживать квалификацию, регулярно совершать полёты и проходить проверки. Из-за небольшого количества самолётов даже временная потеря лётной практики может потребовать длительной переквалификации.

Бывшие пилоты B-2 отмечают, что управление этим бомбардировщиком сопряжено с особой психологической нагрузкой, ведь каждый самолет является практически незаменимым элементом стратегического потенциала США.

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