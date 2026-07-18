Неожиданные запреты на пляжах Европы в 2026 году: за что можно получить штраф

От запрета на музыку до особого "туалетного" штрафа.

Из-за наплыва туристов и растущей угрозы для побережья многие европейские пляжи в этом сезоне ввели значительно более строгие правила. Нарушителей штрафуют, а их вещи нередко просто конфискуют, сообщает Euronews.

Так, на пляже Пунта-Моленцис на Сардинии ограничили использование зонтиков, палаток и тентов. Сначала местный мэр разрешил пользоваться ими только людям старше 65 лет или семьям с детьми до 10 лет, но после волны критики правило изменили – теперь один такой предмет разрешили на семью или компанию, и ставить его можно только там, где укажут работники пляжа.

На другом сардинском пляже, Пелоза, полотенца разрешено класть только на специальные коврики, которые задерживают меньше песка. В этом году обещают более строго контролировать соблюдение правила, а нарушителям грозит штраф до 100 евро.

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В Греции уже есть 251 пляж, где вообще запрещены любые конструкции – шезлонги, зонтики напрокат и временные деревянные сооружения.

"Забронировали" место ночью – платите

В испанской Кальпе на Коста-Бланке нельзя оставлять на песке вещи – шезлонги, зонтики или стулья – до 9:30 утра. За это можно получить штраф в размере 250 евро, а сами вещи полиция заберет на муниципальный склад. Если оборудование простояло без присмотра более трех часов, его тоже могут убрать.

Курить на пляже больше нельзя

Более 600 пляжей Испании, в частности в Барселоне, Сан-Себастьяне, на Канарских и Балеарских островах, запретили курение и вейпинг. В прошлом году аналогичный общенациональный запрет – на пляжах возле мест для купания – ввела Франция, где штраф составляет 135 евро.

Курение также запретили на многих побережьях Италии, в частности в Венето, Эмилии-Романье, на Сардинии и в Апулии.

Купальник – только на пляже

Курортные городки все строже относятся к внешнему виду туристов на улицах. В Сорренто на юге Италии за прогулку по городу в бикини или плавках можно заплатить до 500 евро. В португальской Албуфейре штраф за купальник за пределами пляжа, гостиничной зоны или бассейна составляет от 300 до 1500 евро.

В Барселоне и на Майорке нельзя ходить топлесс или в купальнике по магазинам и ресторанам – штраф до 300 евро. В Малаге городские власти даже развесили англоязычные таблички, напоминающие туристам о местных правилах поведения. В хорватских Сплите, Дубровнике и Хваре за появление без футболки или в одном купальнике могут оштрафовать на сумму до 150 евро.

Во французской Ницце за топлесс на улице можно получить штраф в размере 35 евро, а за купание без верха там, где это запрещено, – 38 евро. А в Варенне на озере Комо туристам в купальниках или с обнаженным торсом грозит штраф до 200 евро.

Еще несколько неожиданных запретов

В галисийском Виго с 2022 года действует штраф в размере 750 евро за "физиологическое испражнение" в море или на пляже. В 2024 году аналогичный запрет на 25 пляжах ввела и Марбелья.

В Португалии туристов штрафуют за слишком громкую музыку из колонок – с 2023 года это запретила Национальная морская администрация страны. Сумма штрафа для отдельного человека может составлять от 200 до 4000 евро, а для группы – от 2000 до 36 000 евро. Саму колонку тоже могут конфисковать.

Собак в высокий сезон не пускают на многие пляжи Италии, Испании, Франции и Хорватии – особенно там, где действует "голубой флаг". Подобные ограничения действуют и в отношении лошадей. А вот в нормандском Гранвиле с 2009 года на пляж нельзя приводить даже слонов – правило появилось после того, как животные передвижного цирка искупались в море и оставили после себя "следы".

ТОП стран для безопасного отдыха

Ранее УНИАН сообщал, какие пляжи и моря Европы являются самыми чистыми, а какие – худшими для купания. По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, 96% купальных зон ЕС соответствуют минимальным стандартам качества воды, а 85% получили наивысший класс "отлично".

Лидером стал Кипр со 100% зон с оценкой "отлично", за ним – Греция, Болгария и Австрия. Худшие показатели – в Албании, где лишь 16,8% вод признали отличными, а также в Эстонии, Польше, Венгрии и Бельгии.

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