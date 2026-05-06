Венгрия вернула средства и ценности 'Ощадбанка', – Зеленский

Президент назвал возврат средств важным шагом в отношениях с Венгрией.

Сегодня Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты во время захвата украинских инкассаторов в марте. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что это важный шаг в отношениях с Венгрией.

"Сегодня были возвращены средства и ценности "Ощадбанка", которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский также выразил благодарность Венгрии "за конструктивный и цивилизованный шаг".

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии

Как писал УНИАН, 5 марта в Венгрии задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины совершали рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

В грузе находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, оформленные в соответствии с международными правилами. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а все ценности изъяла венгерская сторона.

При этом венгерское правительство утверждало, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств было осуществлено якобы в рамках расследования уголовного дела об отмывании криминальных денег.

Однако венгерские СМИ быстро выяснили, что реальной причиной задержания украинских инкассаторов стало то, что Украина отказалась от инкассаторских услуг, которые предоставляла фирма друга Виктора Орбана, и перевозкой денег начал заниматься "Ощадбанк".

Впоследствии венгерское правительство изменило версию. Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявлял, что конфискация средств "Ощадбанка" – это ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

