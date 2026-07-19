Эксперт объяснил, почему РФ начала чаще бить по Киеву ракетами С-400

По его мнению, особую опасность представляет чрезвычайно короткое время подлета таких ракет.

Россияне все чаще используют ракеты из комплексов С-400 для ударов по Киеву в качестве более дешевой альтернативы баллистическим "Искандерам". Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Эспрессо.

По его словам, такая тактика позволяет оккупантам не только экономить более дорогие ракеты, но и значительно затрудняет работу украинской противовоздушной обороны. И одной из главных причин более широкого применения С-400 являются большие запасы таких ракет в России.

Он отметил, что ракеты С-400 имеют значительно большую дальность полета, чем старые модификации С-300. При этом ракета 48Н6 не летит по классической баллистической траектории, остается управляемой и способна выполнять маневры. Именно поэтому даже комплексам Patriot сбивать такие цели непросто. Романенко пояснил:

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"Россияне также нашли способ дешево наращивать количество таких боеприпасов. Они возобновили производство учебных ракет для С-400, но теперь оснащают их боевой частью и GPS-навигацией. Таким образом получают дешевый заменитель баллистических ракет".

По его мнению, особую опасность представляет чрезвычайно короткое время подлета таких ракет.

"Искандер" летит по высокой баллистической траектории, поэтому наши радары обнаруживают его ещё на подъёме, и у нас есть определённое время на реакцию. А ракета С-400 летит по низкой траектории, поэтому средства ПВО обнаруживают её гораздо позже", - отметил эксперт.

Кроме того, российские войска могут размещать комплексы С-400 значительно ближе к украинской границе.

"Если пусковые установки "Искандеров" обычно находятся в 50–70 км от линии боевого соприкосновения, то комплексы С-400 россияне могут подтягивать примерно на 30 км к границе. За счет этого они еще больше сокращают время подлета ракет", - добавил аналитик.

Война в Украине - удары РФ

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