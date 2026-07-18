Почему гром бывает таким оглушительным: объяснение метеоролога

Эксперт рассказал, почему одни раскаты грома пугают, а другие едва слышны.

Во время грозы гром может быть настолько мощным, что кажется, будто дрожат стены дома. Однако причина этого явления кроется в физике атмосферы.

Как объяснил изданию Popsci старший цифровой метеоролог Weather.com Джонатан Беллес, гром – это звуковая волна, возникающая после удара молнии. Молния нагревает воздух до температуры около 30 000 °C – это примерно в пять раз горячее поверхности Солнца. От такого нагрева воздух мгновенно расширяется, а затем так же быстро охлаждается и сжимается. Именно эта ударная волна и воспринимается нами как гром.

Громкость раскатов зависит сразу от нескольких факторов. В гористой местности или долинах звук многократно отражается от склонов, создавая продолжительное "перекатывание" грома. Усилить его может и температурная инверсия – явление, при котором слой теплого воздуха располагается над холодным. В этом случае звуковые волны словно оказываются в ловушке между землей и теплым слоем атмосферы, из-за чего гром звучит намного сильнее.

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Обычно гром слышен на расстоянии 15–25 километров, хотя при благоприятных условиях его можно различить и дальше. При этом вспышку молнии видно гораздо дальше, чем слышно гром: ночью ее можно заметить более чем за 160 километров.

По словам эксперта, если слышен гром, значит гроза находится достаточно близко, чтобы представлять опасность. Молния способна ударить на значительном расстоянии от дождевых облаков, поэтому при первых раскатах лучше укрыться в помещении.

Сам по себе гром не имеет разных видов, однако его звучание зависит от типа молнии. Особенно мощные молнии, возникающие в верхней части грозовых облаков, несут в несколько раз больше энергии, поэтому сопровождаются особенно громкими раскатами. Если молния ударяет совсем рядом, слышится резкий оглушительный хлопок, а при более удаленных разрядах гром превращается в протяжный низкий рокот.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, откуда бьет молния на самом деле.

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