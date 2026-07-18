Очередная африканская страна обвинила РФ в массовой вербовке своих граждан на войну в Украине

Там отметили, что число жертв таких схем "растет с пугающей скоростью".

Власти Ботсваны заявили о резком росте случаев обманной вербовки своих граждан на войну России против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Министерства международных отношений республики, африканцев заманивают за границу под предлогом трудоустройства, после чего принуждают к участию в боевых действиях.

В ведомстве отметили, что число жертв таких схем "растет с пугающей скоростью", а также сообщили, что продолжают получать "душераздирающие звонки" от соотечественников, уже оказавшихся на передовой и жалующихся на опасные условия. В связи с этим министерство призвало граждан тщательно проверять предложения о работе за рубежом.

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Важно отметить, что Ботсвана - не первая африканская страна, заявившая об обманном вовлечении своих граждан в войну России против Украины. Аналогичные обвинения выдвигали власти ЮАР и Кении. В феврале разведка последней сообщила, что Россия завербовала более 1 тыс. кенийцев для участия в войне. В Южно-Африканской Республике также задержали пятерых подозреваемых в вербовке наемников для российской армии.

Вербовка иностранцев в армию РФ

Ка писали СМИ, к концу 2025 года Россия заманила на войну около 18 тысяч граждан из 128 стран Африки, Азии и Латинской Америки, не менее 3,3 тысячи из них были убиты в боях.

Ряд государств, включая Непал, Индию, Шри-Ланку, Иорданию и Кению, требовали от Москвы прекратить рекрутинг и вернуть их граждан на родину.

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