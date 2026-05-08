Украина будет требовать от Венгрии компенсации за захват инкассаторов 'Ощадбанка'

Украина будет требовать от Венгрии компенсации за захват ценностей из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка". Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

Он приветствовал возвращение Венгрией средств и ценностей, но выразил надежду, что этому инциденту дадут надлежащую оценку, поскольку действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными.

"Вместе с "Ощадбанком" и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и содействовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам "Ощадбанка", – заявил Андрей Пишный.

По его словам, первое направление планируемых мер – действия банка и его юридических советников, которые сосредоточатся на вопросах возмещения ущерба и отмены незаконных ограничений на территории ЕС.

Другим направлением будет взаимодействие НБУ с кругом компетентных органов, в частности с Еврокомиссией и Европейским центральным банком.

"Мы продолжаем коммуникацию и обеспечим максимальный уровень сотрудничества с соответствующими структурами с целью выяснения всех обстоятельств, полного восстановления нарушенных прав и компенсации причиненного ущерба", – отметил Пышный.

Он сообщил, что Нацбанк уже получил поддержку своей публичной позиции со стороны главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты.

"Эта оценка побуждает нас продолжить работу, получить надлежащую оценку и принять адекватные меры реагирования во избежание таких инцидентов в будущем и предотвращения негативных последствий для финансовой стабильности Украины и ЕС в целом", – добавил глава НБУ.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" – что известно

5 марта в Венгрии задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины совершали рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

В грузе находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, оформленные в соответствии с международными правилами. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а все ценности изъяла венгерская сторона.

При этом венгерское правительство утверждало, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств было осуществлено якобы в рамках расследования уголовного дела об отмывании криминальных денег.

Однако венгерские СМИ быстро выяснили, что реальной причиной задержания украинских инкассаторов стало то, что Украина отказалась от инкассаторских услуг, которые предоставляла фирма друга Виктора Орбана, и перевозкой денег начал заниматься "Ощадбанк".

Впоследствии венгерское правительство изменило версию. Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявлял, что конфискация средств "Ощадбанка" – это ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

6 мая Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты во время захвата украинских инкассаторов в марте, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

