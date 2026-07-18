В Германии обсуждают план, как закрыть ультраправым доступ к гостайне, - Bloomberg

Партия, которая не скрывает связей с Россией, может прийти к власти в одном из 16 регионов ФРГ.

На фоне роста популярности партии "Альтернатива для Германии", которая может получить большинство на выборах в парламент одного из восточных регионов страны, немецкие органы безопасности разрабатывают план, который поможет обеспечить сохранность конфиденциальной информации. Как пишет Bloomberg, определенные данные предлагается удалить или засекретить. Это должно предотвратить к ним доступ государственных органов, которые могут находится под управлением это партии.

Если эта партия в начале сентября сможет выиграть выборы, то она будет формировать правительство восточного региона - земли Саксония-Анхальт. В таком случае министр внутренних дел от этой партии, среди прочего, получит доступ ко всем разведывательным операциям в регионе и, частично, - по всей стране. Дело в том, что земли обмениваются данными расследований друг с другом и с федеральным правительством в Берлине.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал это риском и заявил, что официальные лица изучают способы предотвращения доступа "Альтернативы для Германии" к определенной информации из-за связей партии с Москвой. Издание добавило, что часть представителей партии придерживается "пророссийской" позиции, а несколько ее членов неоднократно совершали поездки в Россию. Об этом говорится в ежегодном отчете немецкого контрразведывательного агентства за 2025 год.

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"Нельзя игнорировать тесную связь "Альтернативы для Германии" с Путиным. Также ходят слухи о поступлении денег из России", – говорил Писториус.

Штефан Бранднер, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" и заместитель лидера партии, назвал "абсурдным" обвинение в ненадлежащем обращении с государственными секретами, заявив, что "Альтернатива для Германии" соблюдает законы и правила.

Предложения ультраправых

В докладе контрразведки ФРГ говорится, что партия "Альтернатива для Германии" сплотилась вокруг этнонационалистической идеологии, которая выступает за массовую высылку иностранцев

Это крайне правое движение продвигает планы по созданию групп, которые начнут депортацию из страны лиц, не являющихся гражданами Германии. Также они планируют реформировать систему образования, чтобы "искоренить левую идеологическую обработку" и провести "чистку" среди государственных служащих, не разделяющих взгляды партии. Также партия уже пообещала провести реорганизацию государственной службы внутренней разведки в Саксонии-Анхальт, если они выиграют выборы.

Зачем партия обещает восстановить связи с Путиным

Напомним, что лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и пообещала восстановить связи с Россией в случае получения поста канцлера. По ее словам, "дешевая энергия из РФ обеспечивала успех немецкой экономики". Она заявила, что партия может выиграть выборы в двух регионах, а на выборах 2029 года - выдвинуть своего канцлера.

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