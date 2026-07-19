4 главных ошибки при зарядке iPhone, которые ускоряют износ аккумулятора

Аккумулятор – один из самых дорогих компонентов iPhone, однако многие владельцы сами ускоряют его износ, даже не замечая этого.

Литий-ионные аккумуляторы со временем неизбежно теряют емкость, однако неправильная зарядка может заметно ускорить этот процесс. Эксперты BGR назвали 4 распространенные ошибки, которых стоит избегать владельцам iPhone, чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше.

Самое главное, чего стоит избегать при зарядке iPhone – это перегрева. Во время зарядки смартфон в любом случае нагревается, но дополнительная высокая температура ускоряет химическое старение элементов питания и приводит к более быстрой потере емкости.

Ошибка №1. Постоянная зарядка до 100%

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Хотя iPhone без проблем может заряжаться до 100%, постоянное достижение максимального заряда создает повышенную нагрузку на аккумулятор. Литий-ионные аккумуляторы хуже переносят длительное пребывание под высоким напряжением, поэтому их износ ускоряется.

Владельцы iPhone 15 и более новых моделей могут ограничить максимальный уровень зарядки. Для этого нужно перейти в "Настройки" → "Аккумулятор" → "Зарядка" и выбрать желаемый лимит.

Ошибка №2. Игнорирование функции "Оптимизированная зарядка"

Apple рекомендует использовать встроенную функцию оптимизированной зарядки. Она изучает привычки пользователя и удерживает заряд на уровне около 80%, а до 100% доводит аккумулятор незадолго до того, как смартфон обычно отключают от сети.

Это уменьшает время пребывания батареи под высоким напряжением и помогает замедлить ее износ.

Ошибка №3. Игры и тяжелые приложения во время зарядки

Игры, монтаж видео, обработка фотографий и другие ресурсоемкие задачи заставляют процессор работать на повышенной мощности. В результате устройство нагревается значительно сильнее обычного.

Поскольку сам процесс зарядки уже сопровождается выделением тепла, дополнительная нагрузка может привести к перегреву. Во время зарядки специалисты советуют ограничиться простыми действиями или вовсе оставить смартфон в покое.

Ошибка №4. Использование несертифицированных зарядных устройств

Для зарядки iPhone лучше выбирать оригинальные аксессуары Apple или аксессуары с сертификацией MFi (Made for iPhone). Такие зарядные устройства проходят строгую проверку на совместимость и безопасность.

Использование несертифицированных адаптеров может привести к перегреву, нестабильной подаче тока, повреждению разъема и даже выходу смартфона из строя. Перед покупкой стоит убедиться, что зарядное устройство правда имеет сертификацию MFi, а не поддельный логотип.

По словам специалистов, соблюдение этих простых рекомендаций позволит замедлить деградацию аккумулятора и сохранить его емкость на протяжении многих лет.

Ранее эксперты объяснили, что означает значок щита на батарее Samsung. На первый взгляд он может показаться предупреждением о неисправности, но на самом деле это признак работы встроенной функции защиты.

Напомним, Apple открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут протестировать новую систему за два месяца перед финальным выпуском.

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