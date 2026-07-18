Ищут не только нектар: названо потребность пчел, о которой многие даже не догадываются

Медоносные пчелы используют воду для выполнения нескольких важных функций.

Роль пчел в природе трудно переоценить. Они обеспечивают опыление многих растений, но для поддержания колоний им нужна не только пища, пишет Good Housekeeping.

Большинство насекомых, питающихся нектаром, а также некоторые виды пчел не нуждаются в большом количестве воды. Их организм вырабатывает небольшое количество влаги при расщеплении углеводов для получения энергии.

Однако пчелам, живущим большими колониями, в частности медоносным, нужны дополнительные источники воды. По словам доцента кафедры энтомологии и здоровья медоносных пчел Университета Джорджии Льюиса Бартлетта, в таких колониях есть отдельные пчелы, которые специализируются на поиске и сборе воды.

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Медоносные пчелы используют воду для выполнения нескольких важных функций. Как отметил координатор программы пчеловодства и опылителей Университета Клемсона Бен Пауэлл, она нужна им, чтобы разбавлять мед и иметь возможность его употреблять.

Кроме того, пчелы приносят воду в улей, чтобы регулировать его температуру и охлаждать колонию в жаркие дни.

Когда медоносные пчелы находят надежное место для сбора воды, они сообщают о нем другим обитательницам улья. По словам Бартлетта, после того как пчелы определяют ближайший источник, они продолжают возвращаться именно к нему.

Однако такое поведение может иметь и негативные последствия: иногда пчелы выбирают опасные места, например бассейны, где могут упасть в воду и погибнуть.

Стоит ли оставлять воду для пчел?

Медоносные пчелы могут находить воду в разных местах. По словам Бекки Гриффин, специалистки по здоровью опылителей, они получают её из росы, нектара, луж, углублений в цветках, а также могут собирать у водоёмов, в канавах или дуплах деревьев.

Пчелы существуют миллионы лет и хорошо приспособлены к поиску необходимых ресурсов. Поэтому в большинстве регионов им не нужна дополнительная помощь от людей.

В то же время в засушливых местностях, например в пустынных или степных регионах, специальные поилки могут оказаться полезными. Они также могут помочь направить пчел к более безопасному источнику воды вместо потенциально опасных мест.

Как оставить воду для пчел

Если вы хотите обустроить место с водой для пчел в своем дворе, для этого не нужны специальные приспособления. Хотя готовые поилки продаются в садовых магазинах, их легко заменить обычной неглубокой емкостью.

Например, поилка для птиц может оказаться слишком глубокой, тогда как блюдце под цветочный горшок станет хорошим вариантом. В емкость стоит положить чистые камни, чтобы пчелы могли садиться на них и безопасно пить воду.

Воду следует менять каждые 5–6 дней, чтобы предотвратить появление личинок комаров.

Еще больше интересного о пчелах

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показало, что пчелы умеют считать.

Исследователи использовали новый подход, основанный на биологии пчел. Вместо анализа изображений так, как их воспринимают люди, они применили математическую модель, которая имитирует пространственное разрешение зрения медоносной пчелы. Это позволило им реконструировать, как визуальные стимулы на самом деле выглядели бы для насекомых.

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