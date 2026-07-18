У людей, переболевших COVID, могут быть скрытые повреждения глаз, – ученые

Согласно данным исследования, речь идет о повреждении зрительного нерва, которое трудно выявить в ходе стандартного офтальмологического обследования.

Миллионы людей, перенесших COVID-19 в легкой форме и не нуждавшихся в госпитализации, возможно, получили незаметное при стандартных офтальмологических осмотрах поражение глазных нервов. Об этом пишет The Tech Times со ссылкой на исследование шведских ученых, опубликованное в журнале Nature Communications.

Авторы работы из Университета Линчепинга описали так называемый постковидный глазной синдром, который, по их выводам, связан с хроническим нейровоспалением, опосредованным Т-клетками. Как пишет издание, именно этот механизм может объяснять длительную светочувствительность, быструю утомляемость глаз, затуманивание зрения во время работы за компьютером и головную боль за глазами, даже если обычный осмотр у врача не выявляет никаких нарушений.

В исследовании приняли участие 100 пациентов из Швеции, перенесших лёгкий COVID-19, но после инфекции длительное время жаловавшихся на проблемы со зрением, а также 32 человека без подобных симптомов. У большинства участников жалобы сохранялись более года, а примерно у трети – более двух лет.

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Сначала все пациенты прошли стандартное офтальмологическое обследование, которое включало проверку остроты зрения, толщины роговицы, слезоотделения и других показателей. Как отмечают авторы, ни один из этих тестов не выявил патологии. "На бумаге пациенты выглядели здоровыми", – пишет издание.

Только применение специализированных методов диагностики позволило увидеть истинную картину. С помощью конфокальной микроскопии исследователи зафиксировали существенное уменьшение плотности нервных волокон роговицы, а динамическая пупиллометрия продемонстрировала нарушение реакции зрачка на свет. По словам авторов, это свидетельствует о поражении вегетативной нервной системы, что объясняет повышенную чувствительность к свету, трудности с фокусировкой взгляда и боль во время чтения или работы за экраном.

Исследователи также обратили внимание на состав слезной жидкости. Они обнаружили изменения в 178 белках, причем общий белковый профиль оказался очень похожим на тот, который ранее описывали у пациентов с тяжёлым течением COVID-19. Это, как говорится в публикации, может свидетельствовать о длительном нарушении работы иммунной системы даже после лёгкой формы заболевания.

Исследователи признают и ряд ограничений работы: выборка была относительно небольшой, а участники самостоятельно обращались для участия. Поэтому пока невозможно оценить, какая доля людей после легкого COVID-19 имеет подобные нарушения.

Также отмечается, что эффективного лечения такого состояния пока не существует. Авторы призывают к дальнейшим исследованиям методов терапии, направленных на подавление хронического Т-клеточного нейровоспаления.

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