Венгрия не собирается возвращать Украине деньги 'Ощадбанка'

Венгерский министр признал, что деньги конфисковали из-за якобы блокирования Украиной работы нефтепровода "Дружба".

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация средств "Ощадбанка" - ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Лазар подтвердил, что денежный груз, который инкассаторы везли в Украину, был задержан не случайно. Этот шаг связан с якобы блокированием нефти на нефтепроводе "Дружба", и до возобновления поставок нефти конфискованные золото, доллары и евро Украине не вернут.

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть такими глупыми, чтобы поддаваться", – сказал он, отметив, что шаг с задержкой денег напрямую связан с блокировкой нефти.

Лазар заявил, что возникают вопросы относительно отмывания денег, финансирования организованной преступности и политики. Также он намекнул, что подобная конфискация может повториться в случае новых перевозок средств.

"Мы не случайно сделали то, что сделали, и деньги им не вернем. Деньги пока остаются здесь, ждем открытия нефтепровода и новых украинских денежных грузов через Венгрию", – добавил министр.

Отмечается, что Raiffeisen Bank International из-за банковской тайны не подтвердил перевод денег для "Ощадбанка", но заявил, что годами занимается торговлей банкнотами и сотрудничает с центральными банками, регуляторами и дистрибьюторами.

Также издание цитирует австрийское агентство APA, которое сообщило, что уже несколько лет через Венгрию перевозят наличные деньги в Украину после закрытия украинских аэропортов в 2022 году.

Похищение инкассаторов и ценностей "Ощадбанка" в Венгрии

5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Работники банка управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

6 марта незаконно задержанные сотрудники службы инкассации "Ощадбанка" вернулись домой. При этом автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными. В "Ощадбанке" заявили, что будут защищать свои права и добиваться возвращения ценностей.

Лидер венгерской правящей партии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект об арестованных активах украинского "Ощадбанка", который предусматривает изъятие средств и ценностей до завершения уголовного расследования.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, выдвигая законопроект для "легализации" денег украинского банка, Венгрия "погружается в спираль беззакония". Сибига подчеркнул, что Украина "привлечет к ответственности всех причастных – не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины".

