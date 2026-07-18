Зеленский озвучил ежемесячные потери РФ на Запорожском направлении

По его словам, Россия не учитывает свои потери.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 17-й корпус ВСУ на Запорожском направлении ежемесячно наносит армии РФ около 7 тысяч потерь убитыми и ранеными. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

"Подробно беседовали с командирами наших корпусов, и это именно те участки фронта, где ведутся чрезвычайно интенсивные боевые действия: Покровское и другие направления в Донецкой области, Александровское направление, а также Запорожье и Харьковская область. Благодарен за защиту наших позиций и за нанесение ударов по оккупантам. Только один наш 17-й корпус, действующий в Запорожской области, ежемесячно наносит по 7 тысяч российских потерь убитыми и ранеными", - сказал Зеленский.

По его словам, на Запорожском направлении постоянно происходят российские штурмы.

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"Армия оккупанта просто не считается с потерями. Поэтому, конечно, сложно, но корпус приносит Украине результаты. То же самое и с другими нашими корпусами на фронте. Спасибо вам за силу. То, что необходимо по снабжению, по оружию, по дальнобойной артиллерии и НРК, - всё будет на Ставке уже в понедельник", - добавил он.

Война в Украине - потери РФ

Ранее директор ЦРУ Джон Ретклифф заявил, что российские солдаты выживают на поле боя в среднем всего 20–30 минут благодаря украинским ударным беспилотникам с искусственным интеллектом.

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