Россия нанесла массированный удар баллистикой по Киеву

Зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе Киева.

В ночь на воскресенье, 19 июля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов, в столице раздались многочисленные взрывы. Об этом сообщили Воздушные силы и мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 02:13. В Соломенском районе Киева произошло возгорание в помещении супермаркета, сообщил городской голова Кличко. Общественное сообщило, что речь идет о супермаркете АТБ.

В Шевченковском районе начался пожар в нежилом помещении.

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По данным мониторов, россияне применили более 30 баллистических ракет и "Цирконов" по Киеву за полчаса.

Обновлено в 02:05. Зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе Киева.

По предварительной информации, в Деснянском районе Киева поднимается дым возле одного из торговых центров, сообщил мэр Кличко. По другому адресу горят автомобили.

Также зафиксированы попадания в нежилое помещение и вызов медиков в Шевченковский район столицы.

В Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом, сообщили в КМВА. В Днепровском районе горит ТРЦ и автомобили.

В Святошинском районе Киева горит частный жилой дом, сообщил мэр Кличко.

В 1:23 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Киеве.

Перед этим в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу. На фоне воздушной тревоги из-за атаки баллистическими ракетами в Киеве раздались многочисленные взрывы. Вместе с тем Воздушные силы сообщали о новых баллистических ракетах, летящих в сторону Киева.

Удары РФ по Украине

Вечером 18 июля россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате погиб подросток, ещё 7 человек пострадали.

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