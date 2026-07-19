Россия нанесла массированный удар баллистикой по Киеву

В ночь на воскресенье, 19 июля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов, в столице раздались многочисленные взрывы. Об этом сообщили Воздушные силы и мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено 02:13. В Соломенском районе Киева произошло возгорание в помещении супермаркета, сообщил городской голова Кличко. Общественное сообщило, что речь идет о супермаркете АТБ.
В Шевченковском районе начался пожар в нежилом помещении.
По данным мониторов, россияне применили более 30 баллистических ракет и "Цирконов" по Киеву за полчаса.
Обновлено в 02:05. Зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе Киева.
По предварительной информации, в Деснянском районе Киева поднимается дым возле одного из торговых центров, сообщил мэр Кличко. По другому адресу горят автомобили.
Также зафиксированы попадания в нежилое помещение и вызов медиков в Шевченковский район столицы.
В Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом, сообщили в КМВА. В Днепровском районе горит ТРЦ и автомобили.
В Святошинском районе Киева горит частный жилой дом, сообщил мэр Кличко.
В 1:23 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Киеве.
Перед этим в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу. На фоне воздушной тревоги из-за атаки баллистическими ракетами в Киеве раздались многочисленные взрывы. Вместе с тем Воздушные силы сообщали о новых баллистических ракетах, летящих в сторону Киева.
Удары РФ по Украине
Вечером 18 июля россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате погиб подросток, ещё 7 человек пострадали.