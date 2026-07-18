Назван реальный срок службы Android-планшетов: многие удивятся

Как отмечают пользователи на профильных форумах, многое зависит не столько от "железа", сколько от программной поддержки производителя.

Покупка Android-планшета вместо iPad вовсе не означает, что устройство придется менять уже через пару лет. По словам владельцев, современные модели способны прослужить существенно дольше, чем многие ожидают, пишет BGR.

Как отмечают пользователи на профильных форумах, большинство Android-планшетов без серьезных проблем служат от трех по пяти лет, а при аккуратном использовании способны прослужить до семи лет. Некоторые владельцы отмечают, что их устройства продолжают работать исправно даже спустя более продолжительное время.

Так, один из пользователей рассказал, что его Samsung Galaxy Tab S7+ спустя пять лет остается полностью работоспособным. Другие владельцы планшетов серии Galaxy Tab также сообщили, что флагманские устройства Samsung зачастую сохраняют хорошую производительность в течение трех–пяти лет, а модели среднего класса, такие как Galaxy Tab S9 FE, служат не менее трех лет.

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При этом многие сходятся во мнении, что главным ограничением становится вовсе не "железо". По словам пользователей, современные планшеты редко выходят из строя из-за поломок компонентов – чаще всего причиной замены становится прекращение программной поддержки.

Пользователь Reddit рассказал, что за годы пользования бюджетными Android-планшетами сталкивался лишь с единичными аппаратными неисправностями, например с повреждением порта. Однако со временем устройства начинают работать медленнее, поскольку обновления Android становятся все более требовательными.

Аналогичная ситуация наблюдается и с телефонами. Один из пользователей привел пример 8-летнего Samsung A5, который продолжал исправно работать, однако устаревшая версия Android перестала поддерживать браузер Chrome. Именно отсутствие актуального ПО, а не износ или поломка комплектующих, стало причиной замены устройства.

Как продлить срок службы планшета

По мнению владельцев, продлить срок службы планшета помогают бережная эксплуатация и правильный уход за аккумулятором. Если избегать перегрева, не допускать полного разряда батареи и не переполнять внутреннюю память, даже недорогие модели способны оставаться актуальными 5 и более лет.

В итоге большинство пользователей сходятся во мнении, что реальный срок службы Android-планшета составляет около 3–5 лет, а качественные модели при хорошем уходе могут прослужить 5–7 лет и даже дольше. Поэтому при выборе планшета стоит обращать внимание не только на его спецификации, но и на то, сколько лет производитель обещает выпускать обновления.

Эксперты рассказывали о трех главных вредных привычках, которые убивают аккумулятор планшетов. Неправильная зарядка может не только сократить срок службы батареи, но и уменьшить общую производительность устройства.

Меж тем Apple уже готовит обновление своего бюджетного планшета. Базовый iPad должен получить чипсет A18, что станет важным апгрейдом по сравнению с нынешним A16. Главная особенность – наличие Apple Intelligence, благодаря чему даже доступная модель впервые сможет работать с ИИ-функциями.

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