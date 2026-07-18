Среди богачей началась динозавровая 'лихорадка', – Bloomberg

Спрос на настоящие скелеты динозавров породил массу подделок.

Ископаемые останки динозавров в последние годы стали новым увлечением сверхбогатых коллекционеров, что сразу же привлекло мошенников, готовых на этом заработать. Об этом говорится в большом расследовании Bloomberg.

Как пишет издание, осенью 2022 года аукционный дом Christie’s готовился продать в Гонконге скелет тираннозавра Shen, оцененный в 15–25 млн долларов. До этого интерес к подобным лотам стремительно вырос после рекордной продажи другого T. rex – Стэна – за 31,8 млн долларов, а впоследствии миллиардер Кен Гриффин приобрел стегозавра уже за 44,6 млн долларов. По словам авторов, скелеты динозавров стали для богачей новым "трофейным активом", наряду с произведениями искусства или редкими коллекционными предметами.

Впрочем, ещё до проведения торгов вокруг скелета тираннозавра Shen начали возникать серьёзные сомнения. Несколько палеонтологов, брокеров и коллекционеров, внимательно изучив фотографии экспоната, пришли к выводу, что значительная часть его элементов напоминает копии костей знаменитого Стэна. По их мнению, заявленная стоимость в десятки миллионов долларов не соответствовала реальной научной ценности экземпляра.

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Авторы рассказывают, что ключевой фигурой этой истории стал британский консультант Мартин Дженкинс, который увлекся коллекционированием динозавров и начал сотрудничать с музеями и учеными. Он утверждал, что стремится установить высокие стандарты прозрачности на рынке ископаемых останков, однако именно его проекты неоднократно становились предметом критики. Некоторые палеонтологи заявляли, что в рекламных материалах преувеличивалась полнота найденных скелетов, а документация не содержала важных данных о происхождении и подлинности отдельных костей.

Особую обеспокоенность выразил бельгийский палеонтолог Паскаль Годфруа. Ознакомившись с материалами по нескольким экспонатам, он обратил внимание на многочисленные несоответствия. Один из самых авторитетных исследователей динозавров Фил Карри после ознакомления с одним из таких скелетов также предостерег коллег: "Вы должны отнестись к этому с подозрением".

Параллельно свои претензии выдвинул известный охотник за окаменелостями Питер Ларсон, который владеет правами интеллектуальной собственности на знаменитый скелет Стэна.

"Они используют Стэна, чтобы продать динозавра, который не является Стэном. Это очень вводит в заблуждение", – заявил он, увидев фотографии Шэна.

Именно после обращений экспертов аукционный дом Christie’s в конечном итоге отменил торги, объяснив это необходимостью дополнительных исследований.

Расследование Bloomberg также описывает последующие споры вокруг других экспонатов, которые демонстрировались в музеях Новой Зеландии, Великобритании и Франции. Ученые, журналисты и исследователи ставили под сомнение заявленные характеристики отдельных скелетов, в то время как их владельцы через адвокатов опровергали все обвинения и даже угрожали судебными исками.

Однако, несмотря на скандалы, интерес к рынку динозавров только усиливается. В июле 2026 года на аукционе Sotheby’s тираннозавр Gus был продан за рекордные 50,1 млн долларов. В то же время, как отмечает Паскаль Годфруа, главными пострадавшими от непрозрачности этого рынка могут стать не только покупатели, но и наука.

Прихоти богачей

Как писал УНИАН, сверхбогатые люди всё чаще отказываются от традиционных признаков роскоши в интерьере своих домов в пользу решений, обеспечивающих здоровье, комфорт и приватность.

Среди основных тенденций – синхронизация климатических систем во всех поместьях, обустройство велнес-центров вместо комнат для развлечений и интеграция незаметных аудиосистем в стены. Владельцы также стремятся к максимальной приватности, в том числе с помощью изолированных коридоров для персонала, и оборудуют несколько кухонь для различных нужд.

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