Секрет вкусной яичницы: профессиональные повара рассказали, на чем её лучше жарить

Все специалисты пришли к единому мнению.

Яичница-болтунья кажется простым блюдом, но даже небольшая деталь может повлиять на ее вкус и текстуру. Профессиональные повара рассказали, что лучше использовать для приготовления – сливочное или растительное масло, пишет Simply Recipes.

Специалисты сошлись во мнении, что для яичницы-болтуньи лучше выбирать сливочное масло. По их словам, оно придает блюду насыщенный вкус, нежную текстуру и помогает получить более кремовую консистенцию.

Кулинарный директор Мария Геластопулос отметила, что именно сливочное масло является её безусловным выбором для яичницы. По её словам, оно придаёт готовому блюду насыщенный, слегка сладковатый вкус и помогает сделать текстуру мягкой и кремовой.

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Шеф-повар Серж Крикорян также отдает предпочтение сливочному маслу, поскольку оно, по его мнению, лучше раскрывает вкус яиц и помогает добиться той самой нежной текстуры, которую часто ожидают от идеальной яичницы-болтуньи.

"Растительное масло тоже подойдет, особенно если вы готовите яйца при более высокой температуре или хотите получить более нейтральный вкус. Но сливочное масло просто придает яйцам тот классический насыщенный вкус и ощущение", – пояснил он.

Разработчица рецептов Джессика Рандхава для этого блюда всегда выбирает соленое сливочное масло. Она объяснила, что качественное масло придает яичнице насыщенный ореховый вкус и помогает получить легкую золотистую корочку.

Шеф-повар Майк Лейтнер также советует использовать сливочное масло, в частности изготовленное из молока коров, которых кормят травой. Он отметил, что оно придает яйцам более глубокий сливочный вкус, которого сложнее добиться с помощью растительного масла.

"Яйца, приготовленные на масле, приобретают ореховую карамелизированную корочку благодаря молочным компонентам, превращая обычный завтрак в кулинарное блюдо", – пояснил Лейтнер.

Как правильно приготовить яичницу-болтушку

Специалисты советуют добавлять небольшие кубики сливочного масла в сковороду с антипригарным покрытием вместе со свежими яйцами и щепоткой морской соли. Во время приготовления яйца следует постоянно перемешивать силиконовой лопаткой, чтобы сохранить однородную и нежную текстуру.

Также повара рекомендуют готовить блюдо на среднем огне, чтобы оно не стало жестким.

Еще один совет – снимать яйца с огня чуть раньше, чем они кажутся полностью готовыми. Благодаря остаточному теплу сковороды блюдо дойдет до нужной консистенции, но останется мягким и нежным.

Больше интересного о приготовлении вкусной яичницы

Ранее УНИАН писал о том, как пожарить яйцо с идеально хрустящими краями. Как отмечалось в материале, секрет кроется в одном ингредиенте, который точно есть на каждой кухне.

Также повара рассказали, почему в яичницу рекомендуют добавлять немного воды. По их словам, этот ингредиент может заметно изменить текстуру блюда.

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