В Италии раздают дома 'за 1 евро': блогер рассказал, сколько на самом деле нужно заплатить

Итальянская программа переселения в провинциальные поселки таит в себе множество подводных камней.

Программа продажи домов в Италии за символический 1 евро уже много лет привлекает внимание иностранцев, однако реальная стоимость такого жилья оказывается значительно выше. Как пишет британское издание Express, покупка недвижимости – лишь начало долгого процесса, который предполагает существенные финансовые вложения, бюрократические процедуры и строгие обязательства для нового владельца.

В публикации поясняется, что программа появилась как способ возрождения небольших городков и деревень, население которых стремительно сокращается из-за оттока молодежи в крупные города. Заброшенные дома передаются новым владельцам за символическую сумму, чтобы стимулировать восстановление исторической застройки и вернуть жизнь в обезлюдевшие населенные пункты.

Дома отдают за символический 1 евро именно потому, что самим итальянцам они даже бесплатно не нужны. А тем, кто их приобретет, придется выложить немало денег на ремонт.

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Издание приводит рассказ YouTube-блогера Бена Морриса, который отправился на Сицилию, чтобы воочию увидеть, как работает эта схема.

Первой остановкой мужчины стал городок Самбука-ди-Сицилия. Там местный агент по недвижимости объяснила, что хотя проект и известен как продажа домов за 1 евро, на практике всё происходит через конкурс заявок. Кроме того, претенденты могут предложить более высокую сумму, и именно самая высокая ставка обычно побеждает.

Именно в этом и заключается первый нюанс программы. Хотя стартовая цена действительно может составлять всего 1 евро, фактическая стоимость приобретения отдельных объектов в ходе торгов иногда возрастает до нескольких тысяч евро.

Далее блогер отправился в Муссомели, где, по словам местной жительницы Натали, еще можно найти дома, которые продаются буквально за 1 евро без аукциона. Однако после осмотра одного из таких домов стало очевидно, что его состояние далеко от пригодного для проживания. Во время осмотра гостю даже посоветовали передвигаться внутри только вдоль стен, чтобы не провалиться сквозь пол.

"Именно поэтому так много этих домов продаются так дешево. Вам придется сделать ремонт и потратить деньги, чтобы привести их в пригодный для жизни вид", – отметил Моррис.

Впрочем, как отмечается в статье, даже ремонт – не последняя статья расходов. Натали объяснила, что покупателям также необходимо оплатить нотариальные услуги и оформление необходимых документов, что блогер назвал ещё одним "небольшим подводным камнем".

Позже Моррис привел пример американки Мередит Таббоне, которая приобрела дом примерно за 5 тысяч евро, а впоследствии купила еще и соседнюю недвижимость. В то же время полная реконструкция обоих зданий обошлась ей почти в 446 тысяч долларов, что значительно превысило первоначальную стоимость покупки.

Жизнь в Италии

Как писал УНИАН, Италия привлекает иностранцев не только культурой и природой, но и возможностью комфортной жизни в спокойном ритме. Украинский блогер Вадим Токар, проживающий в этой стране более 10 лет, составил рейтинг из десяти городов, где легче найти работу и обустроить быт.

В его топе лидируют Тренто, Больцано и Удине благодаря стабильной экономике, высоким зарплатам и доступному жилью. В целом он советует выбирать провинциальные города, а не мегаполисы, чтобы получить меньше стресса и больше стабильности в жизни.

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