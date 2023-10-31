В министерстве считают, что лучше обеспечить человеку с инвалидностью экономическую самостоятельность, что будет намного эффективнее.

В результате полномасштабной войны в Украине быстро растет количество людей с инвалидностью. Из-за этого государству следует пересмотреть подход к оказанию им поддержки, рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"У нас ежедневно травмируются как наши защитники, так и гражданские. И очевидно, что количество людей с инвалидностью будет расти. Инвалидность бывает разной. И тут нам надо поднимать вопрос: все ли сегодняшние поддержки мы должны сохранять в существующем состоянии? Например, если человек реабилитирован, если мы ему обеспечили протез, переобучение, обустройство рабочего места и дома, а также дали работу, которая приносит 10-20 тысяч гривень, то есть ли смысл выплачивать ему пенсию в 2 тысячи гривень? То есть насколько это релевантная выплата?" - сказала она.

Жолнович считает, что лучше обеспечить человеку с инвалидностью экономическую самостоятельность, что будет гораздо эффективнее.

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"Мы должны все понимать, что после войны восстанавливать экономику придется каждому. И те, кто могут работать, должны работать. Потому что поддержка других государств уже сокращается и будет, к сожалению, сокращаться. И мы должны заботиться о себе сами", – подчеркнула министр.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине прекратили предоставлять выплаты для нескольких категорий внутренне перемещенных лиц. Это люди, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин; вернулись в оставленное место жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за коллаборационизм.

В октябре стало известно, что Министерство социальной политики прекратило выплаты ежемесячного пособия более 140 тысяч ВПЛ. Такое решение приняли после проверки, которая показала, что эти люди не соответствовали критериям оказания помощи.

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