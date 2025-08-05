Президент Финляндии напомнил, чем славится его страна в контексте "безопасности".

Президент Финляндии Александер Стубб провел "хороший и продуктивный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили, в частности, и продолжающуюся "агрессивную" войну в Украину .

"Приближается срок прекращения огня, установленный президентом Трампом. Финляндия поддерживает все усилия по немедленному прекращению огня. Долгосрочные переговоры должны привести к прочному и справедливому миру", - заявил он в социальной сети X (Twitter).

Еще одной интересной темой для разговора стало обсуждение ледоколов. Стубб подчеркивает, что это "важная составляющая безопасности" и сотрудничества между союзниками.

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"Финляндия построила 60% ледоколов мира. У нас есть возможности строить их надёжно и быстро", - добавил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что на этом фоне планируется визит Келлога в Украину. Это может состояться в ближайшие дни. Новость о предстоящей поездке Келлога совпадает с запланированной поездкой в Россию другого посланника Трампа — Стива Уиткоффа.

Кроме того, американский лидер недавно вновь повторял, что если Путин не согласится на прекращение огня, то он введет санкции против России. "Но, кажется, они достаточно хорошо избегают санкций. Знаете, они хитрые персонажи", - подчеркнул Трамп.

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