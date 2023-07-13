Также к этому перечню относятся военнослужащие, которые получили ранения при исполнении обязанностей военной службы в воинских частях.

Верховная Рада Украины добавила в перечень лиц с инвалидностью в результате войны военнослужащих, получивших ранения во время учений в военных учебных заведениях, по которым российские оккупанты нанесли удары.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №9110 проголосовали 258 народных депутатов.

Законом устанавливается, что к лицам с инвалидностью вследствие войны относятся также украинские военные, которые во время службы в воинских частях, в высших военных учебных заведениях, учреждениях высшего образования с военными кафедрами, получили ранения, контузию, увечье или заболевания, приведшие к инвалидности, вследствие ракетных, артиллерийских или авиационных ударов, нанесенных в период военной агрессии России против Украины с 24 февраля 2022 года.

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Законом также определяются социальные и медицинские гарантии для этих людей.

Кроме этого, устанавливается, что родственники погибших и умерших людей из этого перечня относятся к семьям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечается, что Россия неоднократно наносила ракетные удары по военным учебным заведениям и центрам и воинским частям.

"Самые масштабные ракетные удары были нанесены по 184-му учебному центру Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 169-му учебному центру "Десна" имени князя Ярослава Мудрого и по другим воинским частям", - говорится в тексте.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Удар россиян по "Десне" - что известно

Как сообщал УНИАН, около 05:00 17 мая 2022 года российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна Черниговской области, две из них попали в здание. Сразу стало известно, что, по предварительной информации, в результате ракетного обстрела восемь человек погибли, 11 – травмированы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате авиаудара по "Десне" погибли 87 человек.

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