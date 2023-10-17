Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 млн гривень в месяц.

Министерство социальной политики прекратило выплаты ежемесячного пособия более 140 тысячам внутренне перемещенных лиц. Такое решение приняли после проверки, которая показала, что эти люди не соответствовали критериям оказания помощи.

Об этом рассказала в интервью Forbes министр соцполитики Оксана Жолнович. Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 млн гривень в месяц.

Согласно изменениям в постановлении Кабмина, которые были приняты в августе, человек, который более 30 дней находится за границей без уважительных причин таких как, например, командировка или лечение, теряет право на выплаты. Во время проведения проверок было выявлено около 112 тысяч таких лиц. Глава Минсоцполитики подчеркнула, что такая верификация сейчас происходит постоянно.

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Кроме этого, ведомство ежемесячно проверяет людей, которые либо имели собственное жилье на территории, куда выехали, либо вернулись в свое постоянное жилье. Таких было 12 тысяч человек.

Еще 9500 человек, которым начисляли выплаты, умерли, а 9800 человек проживали на территории, которые находились под оккупацией или были близко к линии фронта. Однако там не ведутся активные боевые действия и переезд с тех территорий не является основанием для начисления выплат ВПЛ.

Кроме того, Минсоцполитики обнаружил около 250 людей, которые совершили денежные операции на более чем 100 тысяч грн, что автоматически является основанием для отмены выплат. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки на более чем 100 000 грн.

"Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн", – добавила Жолнович.

Выплаты для ВПЛ в Украине

С 24 февраля все внутренне перемещенные лица, подавшие соответствующее заявление, начали получать помощь от государства в размере 2 тысячи гривень на каждого человека старше 18 лет и 3 тысячи гривень на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Размер выплат ВПЛ, получавших эту помощь до полномасштабного вторжения (люди с регистрацией на оккупированных до 24 февраля территориях), автоматически увеличился до этих сумм.

1 августа 2023 года выплаты для ВПЛ автоматически продлили еще на 6 месяцев. Однако есть несколько категорий, которым государство не будет платить. Это люди, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин; вернулись в покинутое место жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за коллаборационизм.

Также выплаты прекращены для тех кто, например, приобрел автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн.

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