Кабинет министров изменил порядок назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев.
На сайте правительства отмечается, что в соответствии с принятым 11 июля постановлением, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев.
Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысяч гривень и для других граждан - 2 тысячи гривень.
В то же время выплаты не будут продолжаться лицам, которые: находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин или вернулись в оставленное место жительства. Кроме того, выплаты не будут продолжаться лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.
Пресс-служба обращает внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.
С 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное состояние нуждается в такой поддержке, и не продлевается для граждан, чье имущественное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.
А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного постановления совершали крупные покупки. В частности, приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны.
Также помощь не выплатят тем, кто приобрел земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривень или имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч грн.
Выплаты не получат и те переселенцы, которые приобрели иностранную валюту, а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн, а также те, кто имеет в собственности жилье, расположенное на других территориях чем тех, где ведутся активные боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.
Помощь ВПЛ - что известно
Как сообщал УНИАН, государственная стратегия по внутреннему перемещению среди прочего предусматривает обеспечение ВПЛ денежной помощью. Пособие на проживание для ВПЛ - одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. На текущий год на нее предусмотрено в госбюджете 57 млрд грн. Сейчас происходит финансирование выплат для более 2,6 млн человек.
Напомним, по состоянию на конец января на учете состоит около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Выплаты денежной помощи им должны были продолжиться автоматически.
В мае вице-премьер Ирина Верещук заявила, что в 2023 году будут сохранены социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц. По ее словам, пока нельзя утверждать, что большинство ВПЛ уже получили финансовую независимость, поэтому выплата пособия является необходимой.