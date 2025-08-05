К середине августа прохладнее будет разве что во время прохождения атмосферных фронтов.

Особой прохлады в Украине в ближайшее время не будет, впрочем 6 августа из-за атмосферного фронта может быть кратковременное снижение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

На вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать похолодания в Украине, она отметила, что в ближайшие дни синоптическая ситуация по стране будет складываться достаточно разная, а соответственно - и погода.

Сегодня, по ее словам, продолжается влияние поля повышенного атмосферного давления, поэтому более спокойная, без осадков погода будет.

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В то же время 6 августа через территорию Украины с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт, который повлечет за собой колебания давления и влажности. Да, может быть кратковременное снижение температуры, но не существенное.

"Будут осадки у нас по западным областям, северным в дневные часы, это также и центральные. 7 августа этот атмосферный фронт уже продвинется в восточном направлении. Поэтому 7 числа ночью еще кое-где по северным, центральным будет оставаться, но днем уже там не будет осадков. И днем - только в восточных областях", - сказала эксперт.

В дальнейшем несколько дней влияние на территорию Украины преимущественно будет оказывать поле повышенного атмосферного давления - с минимальным количеством осадков или вообще их отсутствием.

"А вот температурные показатели, учитывая разные наши регионы, сильных изменений не претерпят. Южная часть остается у нас ночью +18°...+23°, а днем +30°...+34°. И местами эта сильная жара еще может быть +35°...+37°", - рассказала синоптик.

На остальной территории страны фактически также будут сохраняться те же показатели, что и сейчас: ночь +14°...+19°, день +24°...+29°.

"Вот разве что 6 числа в западных областях, за счет прохождения фронта, облачности и осадков - там может быть +20°...+25°. Но, опять же, потом уже, после прохождения фронта на следующий день, в четверг, снова будет повышение: уже +22°...+27°. Но юг остается достаточно жаркий. Хотя уже там после четверга без сильной пока жары на несколько дней, но все равно +28°...+33°", - сказала Птуха.

Так, отметила она, погода на этой неделе особо не будет отличаться от той, что была в последнее время. "Очень похожее распределение температурных показателей по территории Украины остается вот такое: по западу, северу - умеренно, по югу - несколько жарче. Осадки - только этот фронт, а остальное время - преимущественно без осадков", - отметила эксперт.

На вопрос о том, будет ли удерживаться жара до конца лета в Украине в целом, Птуха отметила: "Пока, в той перспективе, которую мы можем озвучивать, каких-то существенных колебаний не ожидаем. Разве что после прохождения фронта, возможно, на конец этой недели, начало следующей, в таких регионах, как западные, северные, может несколько повыситься температурный фон - за счет больших прояснений и более спокойной ситуации".

По ее словам, речь будет идти о температуре до 30 градусов. В то же время юго-восток остается в жаркой воздушной массе. "Там особо не спадают значения. И там также могут быть снова колебания и до сильной жары", - сказала она и добавила, что в этом регионе постоянно выше 30 градусов, а иногда и больше.

На уточнение, в целом август мы будем заканчивать с жарой, Птуха сказала: "До середины августа у нас пока так: какого-то такого холода мы не имеем, разве что во время прохождения атмосферных фронтов".

Она также подчеркнула, что нужно разделять и не говорить обобщенно обо всей стране. "Потому что достаточно разные эти градации. Разница может быть 10 градусов и более. И это, конечно, ощущается, в зависимости, на юге или на западе", - отметила эксперт.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры и кратковременными дождями.

По его словам, что в первой половине недели на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты и циклоническая деятельность. За счет этого на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности. Порой - со шквалистым ветром и грозой.

Во второй половине недели, а также на выходных по всей стране установится малооблачная и сухая погода - благодаря развитию молодого антициклона.

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