Она питается только планктоном и пользуется популярностью у дайверов благодаря своей миролюбивости.

Китовая акула является крупнейшим в мире видом рыб. Она может достигать веса в 30 тонн, что в три раза больше, чем вес тиранозавра, и вырастает в длину до 20 метров. При этом китовая акула питается только планктоном и пользуется популярностью у дайверов благодаря своей миролюбивости, пишет discoverwildlife.com.

Как выглядят китовые акулы?

Верхняя поверхность и бока китовых акул серо-голубого цвета и покрыты узором из белых пятен. Эти пятна уникальны для каждой особи, что позволяет исследователям идентифицировать и отслеживать разных китовых акул.

Китовые акулы — самые крупные акул и самые крупные рыбы, живущие сегодня. В среднем они достигают 10–12 метров в длину, однако могут достигать 18–20 метров и веса до 30 тонн. Китовые акулы могут жить до 100 лет.

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Где обитают китовые акулы?

Китовые акулы встречаются во всех тёплых и умеренных морях, кроме Средиземного, но, будучи мигрирующим видом, они перемещаются в зависимости от времени года или "сезонов китовых акул". Эти сезоны обычно связаны с такими событиями, как нерест кораллов или рыб.

Глобальная популяция делится на две субпопуляции: одну в Атлантике и одну в Индо-Тихоокеанском регионе, причём большинство (75%) обитает во второй.

Чем питаются китовые акулы?

Китовые акулы питаются планктоном, включая зоопланктон и фитопланктон, но время от времени они также едят мелкую рыбу. При этом у китовых акул есть зубы, хотя они не используются для питания. Длина зубов достигает 3 мм, и у отдельных особей может быть более 3000 зубов одновременно.

Как размножаются китовые акулы?

Многое до сих пор неизвестно о репродуктивном цикле китовых акул, как и о местах их размножения. Китовые акулы — яйцеживорожденные, что означает, что их эмбрионы зарождаются и развиваются внутри яйца, из которого она вылупляется ещё в утробе матери, что приводит к рождению живого детёныша.

Китовые акулы находятся под угрозой исчезновения

Китовые акулы в настоящее время занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, последняя оценка вида проводилась в 2016 году.

На китовых акул охотятся ради мяса, рыбы и жира, особенно в нерегулируемых промыслах. Кроме того, они могут случайно попасть в рыболовные снасти, даже если не являются объектом лова. Туризм, связанный с китовыми акулами, также может представлять угрозу для этого вида, поскольку лодки и дайверы могут отвлекать акул от кормления и травмировать их винтами лодок.

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