Юг и восток все еще будет оставаться в сухой погоде.

Вскоре в Украине станет больше дождей. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Дождей станет больше на западе, севере и в центре Украины 6-го августа", - спрогнозировала она.

Однако на юге и востоке все еще будет оставаться сухая погода без осадков.

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Также синоптик акцентировала внимание на том, что ночи уже ощущаются, как августовские, воздух свежеет.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В ближайшее время значительного похолодания в Украине не предвидится. Как сообщила синоптик Наталья Птуха, 6 августа из-за атмосферного фронта возможно кратковременное снижение температуры, особенно на западе - до +20°...+25°.

На следующий день снова ожидается повышение температурного фона. В южных регионах жара будет держаться - днем до +34°...+37°, ночью +18°...+23°. На остальной территории - до +29° днем, +14°...+19° ночью.

Осадки вероятны 6-7 августа, в основном на западе, севере и в центре. После прохождения фронта снова будет преобладать сухая и стабильная погода.

До середины августа существенных изменений не ожидается: юг остается в жаркой воздушной массе, тогда как запад и север - в более умеренном температурном режиме.

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