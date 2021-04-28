Украина рассчитывает получить второй транш от ЕС до сентября этого года.

Украина рассчитывает получить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 600 млн евро до сентября этого года.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба министерства.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, когда Украина рассчитывает получить очередной транш МВФ

«Мы благодарны Европейской Комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года — получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года», — заявил Марченко.

Министр подчеркнул, что для получения 600 млн евро от Евросоюза Украина должна выполнить ряд обязательств. В частности речь идет о реформах в таких сферах:

управление государственными финансами;

надлежащее управление и верховенство права;

улучшение бизнес-климата;

секторальные реформы и государственные предприятия.

Также Марченко прокомментировал переговоры Украины с Международным валютным фондом. По его словам, сейчас Украина находится в диалоге с МВФ по трем главным вопросам: сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро, проведение конкурсов на должности в Высший совет правосудия и введение закона об уголовной ответственности за неправильную информацию в декларациях.

Глава Минфина добавил, что вопросы связанные с бюджетированием, бюджетной консолидацией, Национальным банком Украины и энергетикой «уже решены».

Помощь МВФ для восстановления мировой экономики

В Международном валютном фонде обсуждается возможность распределения специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, такая помощь обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

Сотрудничество с МВФ: предыстория

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

12 апреля 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что Украина может получить от МВФ 2,7 миллиарда долларов.

13 апреля 2021 года у Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш МВФ.

19 апреля 2021 года появилась информация о том, что Украина хочет пересмотреть суммы будущих траншей от МВФ.

20 апреля 2021 года у Зеленского рассказали, когда Украина рассчитывает получить очередной транш МВФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко