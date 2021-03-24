Директор-распорядитель планирует подготовить к июню официальное предложение исполнительному совету о рассмотрении нового распределения 650 млрд долл.

В Международном валютном фонде обсуждается возможность распределения специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

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«Меня очень воодушевили первоначальные обсуждения возможного распределения SDR в размере 650 миллиардов долларов США. Удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервных активах, новое распределение SDR принесет пользу всем нашим странам-членам и поддержит глобальное восстановление после кризиса COVID-19. Это также стало бы мощным сигналом о решимости членов МВФ сделать все возможное, чтобы преодолеть худшую рецессию со времен Великой депрессии», - цитирует пресс-служба директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

По ее словам, такая помощь обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

«Я намерена представить к июню официальное предложение исполнительному совету о рассмотрении нового распределения 650 млрд долл. на основе оценки долгосрочных потребностей стран-членов МВФ… Параллельно сотрудники также изучат варианты перераспределения SDR от стран-членов с сильным финансовым положением в поддержку уязвимых стран и стран с низким уровнем доходов», - приводятся в сообщении слова Георгиевой.

Она отметила, что в случае одобрения новое распределение SDR добавит странам прирост ликвидности без увеличения долгового бремени. Это также поможет высвободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов для помощи в борьбе с пандемией, в том числе для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер.

«И это дополнило бы набор инструментов, внедренных МВФ для поддержки наших членов в это кризисное время», - добавила Георгиева.

Что предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Екатерина Жирий