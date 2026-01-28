Большую категорию украинских беженцев в Польше лишат выплат

Правила распространяются на всех граждан Украины, имеющих статус временной защиты и получающих помощь на детей по программе "800+".

В Польше обновляются правила начисления родительского пособия по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых (около 9700 гривень) на ребенка.

Издание Rzeczpospolita сообщает, что с 1 февраля выплаты приостановят, а возобновят их только после повторной подачи заявления и при условии соответствия установленным государством критериям.

Правила распространяются на всех граждан Украины, имеющих статус временной защиты и получающих пособие на детей по программе "800+". Их обяжут повторно подать заявления в Управление социального страхования (ZUS), а также соответствовать требованиям по профессиональной деятельности.

Право на возобновление выплат будут иметь только те украинцы, которые:

работают по трудовому договору или договору поручения;

ведут предпринимательскую деятельность как самозанятые лица;

получают спортивную или докторскую стипендию;

находятся на учете как безработные и получают пособие или учатся со стипендией.

Также предусмотрены требования к размеру базы для начисления пенсионных и инвалидных страховых взносов.

Для лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности, она должна составлять не менее 50% от минимальной заработной платы (в 2026 году – 2406 злотых).

Для других категорий этот показатель устанавливается на уровне 30% минимальной зарплаты (1202 злотых). В то же время от этого требования освобождаются родители детей с инвалидностью, а также лица, подающие заявление на получение пособия на ребенка – гражданина Польши.

Чтобы возобновить выплаты, необходимо подать новое заявление в Управление социального страхования Польши. В заявлении должны быть указаны:

обязательное указание номера PESEL заявителя и ребенка;

данные о пересечении государственной границы;

подтверждение законности пребывания на территории Польши;

подтверждение соответствия требованиям по профессиональной деятельности;

декларация о посещении ребенком школы или детского сада в Польше.

Также сообщается, что в заявлении появятся новые вопросы, касающиеся наличия инвалидности у ребенка.

Заместитель директора Департамента семейных пособий в главном офисе ZUS Ева Крысевич предупредила, что выплаты могут приостановить, если возникнут сомнения относительно фактического пребывания лица в Польше, профессиональной деятельности родителей и посещения ребенком обязательного образования.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

С начала полномасштабной войны миллионы украинцев покинули страну. Больше всего беженцев приняли Германия и Польша, которые с начала 2022 года и до сих пор остаются лидерами среди других государств.

К прошлому году стало понятно, что правительства некоторых стран начинают пересматривать свою политику по оказанию помощи украинцам. Так, ранее в Германии Федеральное правительство утвердило законопроект, предусматривающий сокращение выплат для украинских беженцев.

А недавно сообщалось, что правительство Польши приняло законопроект об отмене специальных правил для украинских беженцев. Теперь для граждан Украины будет применяться общая система временной защиты, которая действует для всех иностранцев.

