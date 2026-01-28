Зарплаты украинцев в Польше существенно выросли: сколько зарабатывают мигранты

Ситуация на польском рынке труда способствует повышению заработной платы для иностранцев.

Зарплаты украинцев, работающих в Польше, продолжают неуклонно расти во всех отраслях. Средний доход там уже превышает 100 тысяч гривень в месяц, что существенно больше, чем средняя зарплата в Украине.

Как сообщила вице-президент Gremi Personal Галина Кириченко, ситуация на польском рынке труда способствует повышению заработной платы для иностранцев.

Данные за первые девять месяцев 2025 года показывают, что средняя зарплата в польском корпоративном секторе выросла более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сентябре 2025 года средняя зарплата составляла 8 750 злотых до вычета налогов (более 100 000 грн).

В то же время, по данным Минфина, средняя месячная зарплата в Украине за сентябрь составила 26 623 грн. А средний показатель за 11 месяцев 2025 года равен 25 506 грн, что в разы меньше, чем заработки украинцев в Польше.

Где зарплаты выросли больше всего

Отмечается, что самый высокий рост заработной платы в Польше зафиксирован в промышленных секторах, где есть спрос на квалифицированных специалистов и технических работников. Это касается, прежде всего, производства компьютеров и электроники, пищевой промышленности, производства транспортного оборудования, включая военную технику, а также машиностроения, автомобильной промышленности и мебельной промышленности. В этих секторах повышение заработной платы обусловлено тем, что работодатели стремятся любым способом удержать опытных работников.

В логистике, где традиционно работает много украинцев, темпы роста заработной платы несколько ниже, чем в промышленности, но этот сектор все еще один из самых высокооплачиваемых в Польше.

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в Украине за 2025 год средний доход, который учитывается для расчета пенсии, составил около 20 653 грн, что на более чем 3,1 тыс. грн больше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года медианная зарплата по Украине составляла 25 тысяч гривен. Таким образом, рост за год составил 23%. Наиболее заметный рост был в Киевской и Закарпатской областях. При этом самую высокую медианную зарплату зафиксировали во Львовской области.

