Некоторые государства продолжают помогать украинцам, но есть и те, кто эту помощь сократил.

С начала полномасштабной войны миллионы украинцев уехали за границу. Больше всего беженцев приняли Германия и Польша, они с начала 2022 года и до сих пор лидируют среди остальных государств. Однако к 2025 году стало ясно, что власти некоторых стран пересматривают свое отношение к помощи украинцам - например, в Норвегии заявили, что больше не будут автоматически предоставлять убежище жителям 14 областей Украины.

Где самое большое пособие для беженцев из Украины сейчас и куда еще можно уехать - далее в материале.

Пособие для беженцев в Германии

Германия до сих пор остается страной, которая гарантирует украинцам самый высокий уровень Bürgergeld - так называются социальные выплаты. Сумма не фиксированная, ее рассчитывают индивидуально в зависимости от категории, под которую попадает заявитель.

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В 2025 году суммы такие:

563 евро - для взрослых, которые приехали одни, а также для матерей или отцов-одиночек;

- для взрослых, которые приехали одни, а также для матерей или отцов-одиночек; 506 евро каждому - для супругов;

каждому - для супругов; 471 евро - детям в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет;

- детям в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет; 390 евро - детям в возрасте от шести до тринадцати лет;

- детям в возрасте от шести до тринадцати лет; 357 евро - детям до пяти лет.

Важно понимать, что выплаты могут суммироваться, то есть если в страну приехала молодая одинокая мама с ребенком, то она получит свое пособие - 563 евро и пособие, которое назначат ее сыну или дочери в зависимости от возраста.

С начала текущего 2025 года правительство Германии озвучило, что для украинских беженцев введены новые правила. Так, если человек отказался от работы, которую ему предложила социальная служба, его пособие могут "урезать" на 30% в течение 90 дней.

Пособие для беженцев в Швеции

По состоянию на конец 2024 года, Швеция пособие для беженцев из Украины пытается увеличить, разработав новую программу. Сейчас те, кто переехал в Швецию из-за войны в Украины, получают 71 крону в день на одного человека, но власти разработали законопроект, благодаря которому материальная поддержка может быть увеличена.

Такая инициатива, прежде всего, направлена на украинцев, которые планируют остаться в Швеции. Согласно законопроекту, человеку нужно прожить 1 год в стране вместо трех, чтобы зарегистрироваться в Национальном реестре. Это позволит получать 308 крон в день вместо 71, оформить идентификационный номер, иметь право на помощь в трудоустройстве и изучении языка, а также облегчить доступ к медицинским программам.

Пособие для беженцев в Испании

С 2023 года понятия "пособие для беженцев из Украины" в Испании не существует - государство практически не помогает тем, кто уехал, спасаясь от войны. Да, иногда запускаются какие-либо локальные программы для поддержки наиболее уязвимых категорий, например, можно попробовать оформить пособие для малообеспеченных в размере от 500 до 800 евро одиноким взрослым и от 1200 до 2000 евро семьям с детьми.

Красный крест и другие благотворительные организации размещают украинцев в хостелах, где можно жить полтора года. В некоторых регионах Испании есть возможность оформить материальную помощь на оплату жилья. Несмотря на отсутствие такой мощной соц.поддержки как, например, в Германии, имея статус временной защиты в Испании украинец может ездить в другие страны, не теряя своих социальных благ.

Пособие в Польше для беженцев

Польша, как и Германия, приняла довольно большое количество украинских беженцев - по состоянию на 2025 год в разных источниках фигурирует цифра почти в миллион человек. С 1 января текущего года размер выплат в стране был увеличен и сейчас варьируется от 950 до 1679 злотых на человека. Сейчас украинские беженцы, у которых есть дети, имеют право на социальную помощь в размере 800 злотых на ребенка, но некоторых граждан Украины могут лишить такой привилегии.

Пособие для беженцев, у которых есть статус инвалидности, также можно назвать ощутимым - от 600 до 4000 злотых в зависимости от заключения МСЭК и категории. Но это только выплата - кроме нее, лицам с инвалидностью могут оформить пенсию в размере 1588 злотых.

Школьники, которые приехали в Польшу из Украины вместе со своими родителями, спасаясь от боевых действий, раз в год получают от польского правительства 300 злотых, на эти деньги ребенок может купить канцтовары, рюкзак и другие принадлежности в школу.

Пособие для беженцев в Нидерландах

Максимальный размер помощи, на которую могут рассчитывать украинцы в Нидерландах - это 242 евро. Суммы разные в зависимости от категории, под которую попадает заявитель, но государство точно обеспечит человека выплатой в размере 63 евро, если беженец живет в приюте. Эти деньги можно потратить на одежду.

Для тех, кто живет в приемных семьях, предусмотрены более существенные выплаты - таким беженцам заплатят 81 евро, которые можно будет потратить на свое усмотрение. Важно понимать, что любое пособие возможно, пока у человека нет своих денег из-за отсутствия работы.

Вышеуказанные суммы - это минимально возможное пособие для беженцев, но компенсации могут быть другими:

242 евро - для одиноких взрослых;

- для одиноких взрослых; 242 евро - для взрослых людей, которые проживают вдвоем;

- для взрослых людей, которые проживают вдвоем; 193 евро - для взрослых людей, которые проживают втроем;

- для взрослых людей, которые проживают втроем; 170 евро - для взрослых людей, которые проживают вчетвером и больше.

Для украинцев с детьми предусмотрены другие суммы выплат. Если вместе с ребенком вас двое - получите по 200 евро, трое - по 161 евро, четверо и больше - по 140 евро. Правительство Нидерландов предполагает, что эти деньги будут потрачены на питание.

Пособие для беженцев в Чехии

Чешская республика установила свои правила расчета выплат для украинских беженцев. Так, размер компенсации, которую вы получите, зависит от даты обращения. Как только беженец получил статус временной защиты, он имеет право подать прошение на выплаты. Это может произойти в период сто пятьдесят дней с момента обретения необходимого статуса, то есть с первого до пятого месяца, или позже - с шестого месяца.

Пособие для беженцев, обратившихся с 1 по 5 месяц после получения временной защиты:

4800 крон - для одиноких взрослых;

- для одиноких взрослых; 3490 крон - для ребенка.

Также выплаты положены и лицам с инвалидностью. Взрослые могут рассчитывать на 7290 крон, а дети на 5235 крон.

Если вы хотите оформить выплаты по истечение 150 дней с момента получения статуса временной защиты, то суммы материальной помощи будут уже другими:

3130 крон - для одиноких взрослых;

- для одиноких взрослых; 3490 крон - для детей;

- для детей; 4860 крон - для пенсионеров, беременных девушек и других украинцев, которых правительство Чехии относит к уязвимым категориям населения.

Так же, как и с 1 по 5 месяц, обратившиеся за помощью позже имеют право на материальную поддержку для лиц с инвалидностью. Взрослым заплатят 7290 крон, а детям 5235 крон.

Кроме финансовой помощи, чешские власти помогают беженцам с жильем. Первые три месяца украинцам оплачивают квартиру, пока человек ищет работу и осваивается в стране.

Пособие в Норвегии для беженцев

С 2025 года власти страны изменили свой подход и снизили суммы выплат для того чтобы снять нагрузку с муниципального бюджета. Теперь пособие в Норвегии для беженцев из Украины составляет 564 евро на одного взрослого человека. Получить эти деньги имеют право только те украинцы, которые живут в государственных общежитиях для беженцев - если вы решили переехать в частное жилье, на пособие можете не рассчитывать.

Также в Норвегии с 2025 года не будут материально помогать беженцам с домашними животными - разместиться в приюте с собакой или кошкой не получится. Все молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет попадут под ценз на стоматологические услуги - это значит, что бесплатное лечение зубов будет возможно только для тех, кто прожил в стране минимум 5 лет.

Но воспользоваться и такими благами могут не все украинцы - для некоторых жителей 14 областей нашей страны статус временной защиты и выплата пособий с 2025 года невозможны.

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