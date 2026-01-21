Польша отменяет 'особый режим' для беженцев из Украины: что изменится

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2026 года.

Правительство Польши приняло законопроект об отмене специальных правил для украинских беженцев. Теперь на граждан Украины в этой стране будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев. Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

Отмечается, что правительство Польши приняло соответствующее решение на заседании 20 января. Новые правила вступят в силу с 5 марта 2026 года.

"Принятый в марте 2022 года специальный закон стал ответом на массовый наплыв беженцев из Украины в результате агрессии России против этой страны. Почти четыре года спустя ситуация стабилизировалась – большинство совершеннолетних граждан Украины работают, а их дети учатся в польских школах", - сказано в заявлении.

Также в правительстве Польши объяснили свое решение тем, что это позволит сэкономить средства для государственного бюджета.

Что изменится для украинцев в Польше

В правительстве Польши поделились, что с 5 марта в стране вводится общая система временной защиты для всех иностранцев. Граждане, имеющие PESEL UKR, автоматически переходят в новую систему.

Украинцам в Польше предлагают несколько вариантов перейти на временное или постоянное пребывание или оставаться под временной защитой. Украинцам без номера PESEL со статусом UKR для сохранения своего статуса необходимо подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней после въезда в Польшу, а лицам, которые получили PESEL только по декларации - подтвердить личность в муниципалитете до 31 августа 2026 года.

Также отмечается, что в Польше продолжат действовать электронный документ Diia.pl, доступ беженцев к приложению mObywatel и упрощенные правила трудоустройства и ведения предпринимательской деятельности.

Здравоохранение и социальные выплаты

В правительстве Польши добавили, что закон также предусматривает постепенный переход предоставления медицинских услуг украинцам к принципам, аналогичным тем, которые действуют в отношении граждан Польши, включая взносы и страхование. Тем не менее, будут предусмотрены исключения, в частности, для детей, беременных женщин, жертв насилия, раненых солдат и неотложных случаев.

В результате для многих украинцев в Польше будет значительно ограничен доступ к бесплатной медицинской помощи, если у них нет страховки. Они будут получать услуги на тех же условиях, что и незастрахованные граждане Польши.

Кроме того, с 5 марта социальные пособия будут выплачиваться только иностранцам, пребывающим в Польше по гуманитарным соображениям или на основании разрешения на пребывание в стране. Они будут иметь право на жилье, питание, необходимую одежду и целевое пособие.

Образование и проживание в центрах коллективного размещения

В правительстве Польши рассказали, что до конца этого учебного года будут сохранены дополнительные уроки польского языка, подготовительные классы и упрощенные правила найма учителей и межкультурных ассистентов. После этого произойдет полный переход к общим правилам.

Кроме того, проживание в центрах коллективного размещения позволят детям старше одного года, одиноким опекунам трех и более детей, временным опекунам и совершеннолетним ученикам школ (до 30 июня 2026 года). После этого они должны будут самостоятельно искать жилье.

Законом вводится новая система размещения:

краткосрочная кризисная (до 60 дней, максимум до 12 месяцев от начала войны);

долгосрочная (только для особо уязвимых лиц – пожилых лиц, лиц с инвалидностью, беременных женщин и женщин, воспитывающих ребенка до 12 месяцев и лиц после госпитализации) – под наблюдением министра, ответственного за социальную защиту.

Польша планирует изменить порядок выплат "800 плюс" - что известно

Ранее в inPoland сообщили, что Министерство семьи, труда и социальной политики Польши планирует внести изменения в закон о выплатах "800 плюс". Соответствующий проект был размещен на сайте Совета Министров.

Сейчас действуют правила, предусматривающие, что расчетный период длится с 1 июня по 31 мая следующего года. Родителям или другим законным опекунам ребенка нужно ежегодно подавать заявление на назначение выплат с 15 февраля по 30 апреля, чтобы помощь начислялась без перерыва.

Если по определенным причинам представители ребенка не успели подать заявление в эти сроки, у них будет еще время до 30 июня. Хотя в этом случае они получат выплаты с опозданием, но пособие за предыдущие месяцы им должны компенсировать.

Уже после 30 июня ZUS будет принимать заявления на помощь, но тогда помощь назначается с месяца подачи, то есть без компенсации. Поправка к Закону о государственной помощи в воспитании детей имеет целью отменить требование о ежегодном подаче заявлений на назначение помощи "800 плюс".

