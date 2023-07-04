Преступники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и присваивали деньги со счетов.

Правоохранители разоблачили деятельность преступной организации, участники которой специализировались на мошенническом завладении денежными средствами, находящимися на банковских счетах граждан.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в рамках следствия задержаны 12 активных участников преступной группы. По данным следствия, преступная группировка действовала на территории города Киева и Днепропетровской области.

Ее участники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и присваивали деньги с их счетов. По такой схеме члены группировки также присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме около 11 млн грн, которые находились на счету одного из частных нотариусов города Киева и в дальнейшем должны были быть перечислены вкладчикам одного из ликвидированных банков.

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По данным правоохранителей, мошенники обманом заставили нотариуса раскрыть конфиденциальные данные, после чего воспользовались доступом к его счету через онлайн-банкинг.

По результатам проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители также установили их причастность к незаконному изготовлению, перевозке и сбыту наркотических средств.

В настоящее время всем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Суд по ходатайству прокуратуры избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Мошенничество во время войны

В Одесской области будут судить группу мошенников, которые "собирали" средства с предпринимателей под предлогом помощи ВСУ. В частности, фигуранты подделывали письма от имени руководителей областных, районных, городских военных администраций и от их имени с субъектов хозяйствования собирали средства в качестве благотворительной помощи ВСУ. Как правило, коммерсанты, желающие поддержать украинских защитников, сразу перечисляли деньги на банковские карты "руководителей".

Организатор этой преступной схемы находится на временно оккупированной Луганщине, ему заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск. В настоящее время восемь фигурантов - под стражей, еще трое, которые находятся на временно оккупированной территории и за рубежом, объявлены в розыск.

Перед тем, разоблачили 40-летнего организатора транснационального мошеннического call-центра. Его работники присвоили более 5 миллионов гривень.

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