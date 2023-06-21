Злоумышленники под управлением мужчины, который на Луганщине "сидит" за убийство, обманули десятки патриотических коммерсантов.

В Одесской области будут судить восемь мошенников, которые "собирали" средства из предпринимателей под предлогом помощи ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, участники преступной организации решили воспользоваться военным положением и "подзаработать" на доверчивых предпринимателях.

В частности, фигуранты подделывали письма от имени руководителей областных, районных, городских военных администраций и от их имени с субъектов хозяйствования собирали средства в качестве благотворительной помощи ВСУ.

Так, мошенники звонили предпринимателям и представлялись заместителями, помощниками руководителей военных администраций и присылали соответствующие "письма". Как правило, коммерсанты, желающие поддержать украинских защитников, сразу перечисляли деньги на банковские карты "руководителей". При этом, даже не догадываясь, что попались на удочку мошенников.

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"Дельцы просили перечислить на ВСУ от 20 тыс. до 100 тыс. гривень. Сумма зависела от оборотов каждого отдельного предприятия", - рассказали в прокуратуре.

Банковские карты были заранее оформлены на подставных лиц, которым платили от 500 до 1000 грн за "открытие и обслуживание" карты.

Таким образом за год полномасштабного вторжения РФ в Украину злоумышленники обманули по меньшей мере 65 субъектов хозяйствования из Одесской, Винницкой, Волыни, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Ривненской. Общий ущерб, который им причинили, превышает 3 млн гривень.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты поддельные письма руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника.

Также отмечается, что организатору этой преступной схемы, который находится на временно оккупированной Луганщине, заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

Также продолжается расследование в отношении других эпизодов деятельности сообщников.

Восьми обвиняемым инкриминируют создание преступной организации и мошенничество (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Соответствующие документы сейчас отправлены в суд.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, сейчас восемь фигурантов - под стражей, еще трое, которые находятся на временно оккупированной территории и за рубежом, объявлены в розыск. Что до организатора, то он на Луганщине отбывает наказание за умышленное убийство.

По данным полиции, злоумышленники рассылали предпринимателям и физическим лицам поддельные письма через мобильные приложения "Viber", "Telegram" и "Whatsapp". Расчетные счета и банковские платежные карты фигуранты открыли в различных банковских учреждениях. Деньги переправлялись на оккупированную территорию.

Задержание мошенников в Украине

В центре Киева группа молодых людей, одетых в камуфляж вот уже несколько месяцев собирает пожертвования якобы на помощь ВСУ. При этом в ВСУ от так называемого благотворительного фонда помощь не получали.

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