Главари группировки организовали канал поставки и сбыта наркотиков в режимном учреждении.

В Киеве будут судить членов преступной организации во главе со "смотрящими" в СИЗО.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Как установили оперативники Управления стратегических расследований и следователи столичной полиции, так называемые "смотрящие" по двум отделениям учреждения организовали деятельность преступной организации, которая разделялась на две группы. Одна группа под их контролем действовала в учреждении, а другая - на свободе под руководством ранее судимого "авторитета".

50-летний ранее судимый мужчина, находясь на свободе, вместе с сообщником фасовали и маркировали наркотические средства у себя дома. Затем двое других участников осуществляли так называемые "перекидания" пакетов через забор киевского СИЗО.

Затем двое заключенных режимного учреждения подбирали наркотики и под контролем двух "смотрящих" сбывали в СИЗО. Последние отвечали за распределение средств, полученных от реализации наркотиков. Часть средств от сбыта шла на пополнение "общака", остальное – на функционирование преступной организации.

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29 сентября полицейские направили обвинительный акт в отношении восьми человек в Шевченковский райсуд Киева.

Действия организаторов – двух "смотрящих" и 50-ти летнего мужчины, а также участников преступной организации квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины создание преступной организации (ч. 1, 2 и 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины); незаконное производство , изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307).

Главарям преступной организации может грозить до 15-ти лет лишения свободы, а остальным фигурантам дела - до 12-ти лет.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области за вымогательство будут судить "смотрящего" за городом Черноморск по прозвищу "Гном".

Автор: Дмитрий Хилюк