Украинцы рекордно выводят сбережения из банков и берут кредиты, – аналитик

В марте 2026 года был зафиксирован самый большой отток гривневых депозитов и средств населения с банковских счетов за 26 месяцев – 12,7 млрд грн или 1,3%. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Как говорится в публикации, объем депозитов сократился до 956,1 млрд грн. При этом годовые темпы прироста гривневых депозитов демонстрируют самый высокий уровень с 2024 года – +19,8%.

По словам Шевчишина, отток валютных сбережений украинцев из банков в марте составил 56,8 млн долл., что стало максимумом за последние 7 месяцев. Общий объем валютных депозитов и средств на счетах населения в банках составляет 11,05 млрд долл.

Аналитик считает, что средства могли пойти на покрытие текущих потребностей. При этом объем кредитов населения вырос на рекордные 11,9 млрд грн – до 357,7 млрд грн.

"Куда ушли деньги? На топливо, на собственные расходы в марте, на покупку наличной валюты? Частично на ОВГЗ, но далеко не все. То есть с депозитов и счетов сняли, и еще кредитов взяли", – отметил Шевчишин.

Также, по его словам, в марте резко сократился объем наличных денег у населения – на 0,6% до 864,4 млрд грн.

"Это самое большое месячное снижение показателя для марта. И самое большое снижение за последние 15 месяцев. Все пошло на закупку валюты и топлива?", – отметил аналитик.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский также считает, что на долларе заработать сейчас не получится, хотя цена на американскую валюту благоприятна для покупки. По его словам, чтобы наличный доллар сравнялся по доходности с гривневыми ОВГЗ, его курс до конца текущего года должен составить 50 грн/долл.

Финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив рассказал УНИАН, что с учетом налогов реальная доходность банковских вкладов превышает показатель инфляции, однако существует риск ускорения темпов роста цен из-за подорожания топлива, вызванного войной в Иране. В этом контексте ОВГЗ выглядят более привлекательно, поскольку доход по ним не подлежит налогообложению.

